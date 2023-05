Der VfB Stuttgart und sein Tor(jäger)-Problem

Der VfB Stuttgart hinkt im Toreschießen deutlich dem Liga-Schnitt hinterher. Ein Grund: Nur Serhou Guirassy trifft verlässlich. Unterstützung auf der Zielgerade Fehlanzeige.

Es ist nicht überliefert, ob Stuttgarts Stürmer Silas Katompa Mvumpa in der Nacht nach dem Pokalhalbfinale gegen Frankfurt im Schlaf beim Gedanken an die 35. Minute schweißgebadet aufgewacht ist. In dieser 35. Minute hatte er allein vor Frankfurts Torwart Kevin Trapp die Chance zum 2:0 und vergab sie. Das Wort "kläglich" passt hier nicht. Es würde auch die Leistung von Nationaltorwart Trapp in dieser Aktion schmälern. Aber dieser eine Moment im Pokal-Halbfinale, er war nur einer von vielen in der langen Liste solcher Stuttgarter Momente in dieser Saison.

Guirassy und dann lange nichts

Es ist auch nicht mit Sicherheit zu sagen, dass Serhou Guirassy diese Chance ganz sicher genutzt hätte. Aber Fakt ist: Die Leihgabe aus Rennes ist mit neun Treffern bester VfB-Torschütze. Natürlich ist das Toreschießen auch seine Aufgabe. Aber mit dieser Aufgabe ist er nicht allein. Womit wir schon wieder bei Silas sind. Er ist der beste der nicht so erfolgreichen Offensivkräfte. Als Guirassy zu Jahresbeginn verletzt ausfiel, setzte Bruno Labbadia ihn zentral ein. Aber Silas konnte Guirassy dort nicht ersetzen. Sein Platz ist eher auf dem Flügel. Denn Silas ist schnell. Aber dabei oft zu überhastet. Seine Ausbeute: fünf Tore.

Neben der Spur oder noch nicht reif für die Bundesliga?

Ein ganz dickes Fragezeichen steht nach wie vor hinter Luca Pfeiffer. Der 1.96 Meter große Stürmer wurde perspektivisch als Ersatz für den vier Zentimeter größeren Sasa Kalajdzic geholt. In seinem dritten Ligaspiel sah er Rot, war für drei Spiele gesperrt. Seine Bilanz: In insgesamt 18 Bundesliga-Einsätzen blieb er unerklärlich blass, erzielte kein Tor. Der Kolumibaner Juan José Perea hat in seinem Lebenslauf zwar einen Treffer gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern stehen. Mehr aber auch nicht. Zumindest war das im Trikot des VfB Stuttgart von ihm das bislang Beeindruckendste. Vorher und nachher kam wenig bis nichts. Talente wie Thomas Kastanaras haben es schwer: der 20-Jährige stand am 18. Spieltag zum einzigen Mal in der Startelf. Kaum Einsätze (4) heißt kaum Chancen und keine Tore.

Stark angefangen, stark nachgelassen

Tiago Tomas war ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf der letzten Saison. Der Wintertransfer erzielte in 14 Spielen vier Tore. Zuletzt jubelte er zwar im Pokalhalbfinale, aber seine diesjährige Bundesliga-Bilanz kann das nicht aufpolieren: 24 Spiele, zwei Tore. Ob es nach der Leihe (von Sporting Lissabon) mit ihm weitergeht ist aktuell unwahrscheinlich. Gleiches gilt für seinen Landsmann Gil Días. Der Portugiese wurde am 30. Januar ausgeliehen und schoss den VfB am 31. Januar mit seinem Treffer in Paderborn ins Pokal-Viertelfinale. Bei Bruno Labbadia war er von da an immer dabei, erzielte noch ein Bundesligator. Sebastian Hoeneß hat für ihn keine Verwendung. Spielzeit: keine.

Guirassy und dann also wirklich lange nichts?

Was wäre, wenn Serhou Guirassy nicht 12 Spiele verpasst hätte? Hätte der VfB Stuttgart dann nichts mit dem Abstiegskampf zu tun und Bruno Labbadia wäre noch Trainer? Und wäre der VfB dann mit nur 39 Toren nicht das Team mit den viertwenigsten Toren? Hätten die anderen in diesem positiven Sog dann weniger Druck und mehr Leichtigkeit, was dem VfB auch in der Effizienz helfen würde? Alles müßig. Vor dem letzten Spieltag landete nur jeder 11. Torschuss im Tor. Die vielen, toll herausgespielten Konter, führten nur zu drei Toren. Die Problemzone Effizienz ist unter Sebastian Hoeneß schon besser geworden. Aber damit es zum Ligaverbleib reicht, wäre es dem VfB zu wünschen, dass - wenn auch last minute - jetzt noch der ein oder andere Knoten platzt. Denn Guirassy ist keine Langzeit-Versicherung, sondern ein Leihspieler, der ziemliche Begehrlichkeiten weckt.