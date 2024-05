Nach Sieg gegen Schneifel: TuS Koblenz im DFB-Pokal dabei

per Mail teilen

Die TuS Koblenz hat sich im Finale des Landespokal Rheinland gegen die SG Schneifel aus Stadkyll durchgesetzt. Die Koblenzer nehmen damit am DFB-Pokal teil.

Die TuS Koblenz hat das Finale im Landespokal Rheinland gegen den Sechstligist SG Schneifel gewonnen. Mit 2:0 entschieden die Koblenzer das Endspiel für sich. Das erste Tor schoss Behadil Sabani in der 43. Minute. Leon Waldminghaus machte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 86. Spielminute den Erfolg perfekt. Durch den Pokalgewinn sichert sich die TuS Koblenz die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokal. Zuletzt hatten sich die Koblenzer 2017/18 für den Pokal qualifiziert.

Erste Runde DFB-Pokal im August

Für die erste Runde im DFB-Pokal erhält die TuS eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) allerdings noch nicht bekanntgegeben hat. Die erste Runde des DFB-Pokal findet vom 16. bis 19. August statt, ausgelost werden die Begegnungen am 1. Juni.