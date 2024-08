Fehlstart perfekt: Waldhof Mannheim mit Heimpleite gegen Viktoria Köln

Zwei Spiele, null Punkte: Der SV Waldhof Mannheim hat einen Fehlstart in die neue Spielzeit in der 3. Liga hingelegt. Gegen Viktoria Köln unterlag der SVW vor heimischer Kulisse.

Heimpleite für den SV Waldhof Mannheim: Am zweiten Spieltag der 3. Liga verloren die Kurpfälzer gegen Viktoria Köln mit 1:2 (1:0). Nicklas Shipnoski hatte den SVW mit 1:0 in Führung gebracht (41. Minute), Lex Tyger Lobinger (54.) und Said El Mala (67.) drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten der Rheinländer.

Beide Teams waren mit einer Niederlage in die Saison gestartet und standen somit bereits am zweiten Spieltag unter Druck. Der Waldhof erwischte den besseren Start, früh im Spiel scheiterte Angreifer Terrence Boyd mit einem Kopfball an Köln-Keeper Eduardo Dos Santos Haesler (2.). Im Anschluss verflachte die Partie bei hochsommerlichen Temperaturen allerdings zunächst. Mannheim agierte zwar feldüberlegen, kam über Ansätze in der Offensive aber nicht hinaus.

Nicklas Shipnoski bringt den Waldhof in Führung

Erst kurz vor der Pause wurde es wieder gefährlich - und diesmal traf der SVW. Einen Eckball von Adrian Fein verlängerte Kennedy Okpala auf den zweiten Pfosten, wo Shipnoski aus fünf Metern das 1:0 für die Gastgeber erzielte (41.). Ein Tor, das nach einer einstudierten Variante aussah. Gleichzeitig bedeutete es den verdienten Halbzeitstand in einer bis dahin chancenarmen Partie.

Traumtor des Ex-Lauterers Lex Tyger Lobinger

In der zweiten Hälfte begann Viktoria Köln dann druckvoll. Bryan Henning zog aus rund 20 Metern ab, Waldhof Keeper Omer Hanin lenkte den Schuss an die Latte (53.). Eine Minute später musste Hanin sich dann geschlagen geben: Nach Vorlage von Enrique Lofolomo traf Lobinger von der Strafraumgrenze per Fallrückzieher zum 1:1 (54.). Ein echtes Traumtor des Stürmers, der in der abgelaufenen Saison noch beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag gestanden hatte.

Die Gäste waren jetzt am Drücker. In der 59. Minute konnte Malte Karbstein in letzter Sekunde einen Schuss von Lobinger blocken und sein Team somit vor dem Rückstand bewahren. Vom SVW kam in dieser Phase zu wenig, das Team von Trainer Marco Antwerpen reagierte nur, statt zu agieren. Und das rächte sich: El Mala brachte Köln nach einem weiten Ball von Keeper Dos Santos Haesler mit 2:1 in Führung (67.). Waldhof-Abwehrspieler Lukas Klünter hatte sich zuvor verschätzt.

Schlussoffensive der Waldhöfer verpufft

Im Anschluss versuchte der SV Waldhof dagegenzuhalten. Die Gastgeber forcierten ihre Offensivbemühungen, allerdings wirkte der Spielaufbau unstrukturiert, insbesondere im letzten Drittel. Trotzdem kam der SVW zu Chancen, etwa durch Boyd, der mit einer Direktabnahme allerdings das Kölner Tor verfehlte (84.). Doch insgesamt blieb das Antwerpen-Team harmlos, so dass am Ende eine 1:2-Heimpleite gegen Köln stand. Den Sieg hatten sich die Gäste aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient.

Mannheims Fehlstart ist somit perfekt. Nach zwei Spieltagen haben die Kurpfälzer null Punkte auf der Habenseite - das hatte man sich beim SVW nach der lange Zeit enttäuschend abgelaufenen Spielzeit anders vorgestellt.