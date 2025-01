Viktoria Köln verschärft Mannheimer Krise

per Mail teilen

Zum Auftakt des 21. Spieltags hat der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga bei Viktoria Köln verloren. Für die abstiegsbedrohten Waldhöfer ist es das sechste Spiel in Folge ohne Sieg.

Beim Tabellenvierten Viktoria Köln kassierte der SV Waldhof Mannheim die vierte Auswärtsniederlage in Folge. Im strömenden Regen vor 5.500 Zuschauern im Sportpark Hohenberg verloren die Waldhöfer mit 0:1 (0:1) und stehen weiter auf dem 15. Tabellenplatz. Den entscheidenden Treffer für Köln erzielte Serhat-Semih Güler in der 39. Minute per Foulelfmeter.

Mannheim und Köln defensiv stabil, offensiv ideenlos

Waldhof-Trainer Bernhard Trares veränderte sein Team dabei im Vergleich zum 0:0 gegen Ingolstadt auf einer Postion: Felix Lohkemper rückte für Samuel Abifade in die Startelf.

In der Anfangsphase agierten beide Teams mit einer hohen Körperlichkeit und viel Einsatz. Der Waldhof hatte mehr Ballbesitz, stand hoch und versuchte auf Risiko zu spielen. Im Angriff fehlten jedoch die Ideen, sodass die schwächste Offensive der Liga zunächst nicht zu wirklichen Torchancen kam. Den ersten Torschuss der Mannheimer von Lohkemper parierte Kölns Keeper Dudu ohne Probleme (24.). Aber auch die Gastgeber taten sich gegen das Defensiv-Bollwerk der Waldhöfer schwer.

Köln trifft in Mannheimer-Druckphase per Strafstoß zur Führung

Nach einer halben Stunde schaltete der SVW nochmal einen Gang hoch und gewann deutlich mehr Zweikämpfe als die so formstarken Kölner. Für ihren großen Aufwand belohnten sich die Gäste aber nicht. Stattdessen gab es nach einem Foul von Lukas Klünter an Tobias Eisenhuth Strafstoß. Den verwandelte Güler sicher zur Führung für die Viktoria aus Köln (39.). Bis zur Pause blieb es bei der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Waldhof offensiv zu harmlos

Zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte Trares Abifade für Lohkemper. Und wieder erwischte Mannheim den besseren Start. Nach 51 Minuten kamen die Waldhöfer auch gefährlich nah vors gegnerische Tor, doch Christoph Greger spitzelte im letzten Moment den Ball vom zu zögerlich agierenden Nicklas Shipnoski weg. Der ging zwar zu Boden und forderte Strafstoß, aber der Unparteiische entschied direkt auf Weiterspielen.

In der Folge erhöhte Köln etwas den Druck. Mannheim versuchte es weiter, im Angriff fehlten aber die zündenden Ideen. Nach 82 Minuten hatten die Kurpfälzer eine weitere Chance, aber Viktoria-Keeper Dudu lenkte Feratis Schuss aus der Distanz über die Latte. Dabei blieb es. Mannheim kassierte die vierte Auswärtsniederlage in Folge und bleibt als 15. nur knapp über den Abstiegsrängen.

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Waldhöfer am 1. Februar (14 Uhr). Dann empfängt das Trares-Team den SC Verl. Viktoria Köln trifft zur selben Anspielzeit auf den TSV 1860 München.