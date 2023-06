Das ist der Stand der Personalplanung beim SV Sandhausen

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wird der Kader des SV Sandhausen einmal runderneuert. SWR Sport gibt einen Überblick über den Stand der Personalplanung.

Wer kommt zum SV Sandhausen?

Mit Danny Galm hat der SVS einen neuen Trainer, der zuletzt die U19 des FC Bayern coachte und der in Sandhausen neben der angepeilten Rückkehr in die zweite Liga vor allem die jungen Spieler weiterentwickeln soll. Interimstrainer Gerhard Kleppinger kehrt in seine Funktion als Co zurück. Matthias Imhof fungiert als neuer Sportdirektor. Und hat direkt jede Menge zu tun.

Denn auch auf dem Platz wird der SVS ein komplett neues Gesicht haben. Bislang hat der Drittligist elf neue Kicker unter Vertrag genommen. Prominentester Name auf der Liste ist Rouven Hennings. Der 35-jährige Angreifer kommt von Fortuna Düsseldorf und soll zum Torgaranten des SVS werden. Mit Alexander Mühling (Holstein Kiel), Luca Zander (St. Pauli), Tim Knipping (Dynamo Dresden) und Sebastian Stolze (Hannover 96) hat der Klub weiteres erfahrenes Personal verpflichten.

Ebenfalls neu beim SVS sind Tim Maciejewski von Union Berlin, Max Geschwill (Hoffenheim II), Alexander Fuchs (Austria Klagenfurt), Joe-Joe Richardson (Greifswalder SC) sowie Livan Burcu aus dem eigenen Nachwuchs.

Wer verlässt den SV Sandhausen?

Insgesamt werden rund 20 Spieler den SVS verlassen. Einige haben dabei schon einen neuen Klub gefunden. David Kinsombi (SC Paderborn 07), Janik Bachmann (Hansa Rostock), Aleksandr Zhirov (Baltika Kaliningrad), Patrick Drewes (Karlsruher SC), Bashkim Ajdini (VfL Osnabrück), Arne Sicker (SV Elversberg), Benedikt Grawe (Bahlinger SC) und Vincent Schwab (TSV Steinbach) haben neue Verträge unterschrieben.

Andere Profis warten noch auf passende Angebote, so etwa die Angreifer Alexander Esswein und Hamadi Al-Ghaddioui. Zudem laufen die Leihverträge von Raphael Framberger, Ahmet Kutucu, Merveille Papela, Kerim Calhanoglu, Kemal Ademi und Marcel Mehlem aus.

Wer könnte zum SV Sandhausen kommen?

Um den erfahrenen Dennis Diekmeier, der dem Klub trotz Abstieg die Treue hält, soll ein neues Team formiert werden. Nachdem der SVS zuletzt die Wechsel beinahe im Tagestakt verkündet hatte, ist es momentan etwas ruhiger. Klar ist aber, dass angesichts der zahlreichen Abgänge noch neues Personal benötigt wird.

Wer könnte den SV Sandhausen noch verlassen?

Flügelstürmer Christian Kinsombi galt als Kandidat für einen Wechsel zum FC St. Pauli, der sich allerdings zerschlagen haben soll. Der 23-Jährige dürfte mit seinen sechs Toren und fünf Vorlagen in der letzten Saison dennoch das Interesse einiger Klubs geweckt haben.