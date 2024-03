SSV Ulm will auch im Topspiel in Dresden punkten

per Mail teilen

Aufsteiger SSV Ulm mischt die 3. Liga auf. Der Tabellenführer ist im Kalenderjahr 2024 noch ungeschlagen. Jetzt geht es zum Spitzenspiel nach Dresden.

Voller Selbstvertrauen reist der Drittliga-Spitzenreiter zum Tabellendritten nach Sachsen. Nach dem souveränen 2:0-Sieg gegen Sandhausen grüßen die Schwaben vom Platz an der Sonne. Ulms Kapitän Johannes "Jo" Reichert hebt im SWR-Gespräch vor allem den großen Zusammenhalt hervor, der den Verein "mit neuem Leben füllt". Jeder Spieler ordne sich voll und ganz dem Team unter. Auf dem Platz "Drecksarbeit", neben dem Platz "Zusammenhalt" - das seien die Zutaten für den aktuellen Höhenflug. Wichtig sei, sagt Reichert, "dass die Spieler den Moment genießen und auf dem Boden blieben."

Kapitän Reichert spricht von einem "Bollwerk" des SSV Ulm

Die Ulmer haben mit den Dresdnern noch eine kleine Rechnung aus der Hinrunde offen. Beim 2:3 im Oktober 2023 kassierte das Team die erste Heimniederlage nach einem starken Saisonstart. Doch seitdem hat die Ulmer Mannschaft in vielen Bereichen eine positive Entwicklung durchlaufen. Dresden sollte sich am Samstag also auf ein anderes Spiel und vor allem auf einen gefestigten Gegner einstellen. Defensiv wie offensiv sei der SSV nun ein "Bollwerk", sagt Reichert. Mit Leo Scienza und Dennis Chessa sind zudem wieder zwei absolute Standardspezialisten dabei, die laut ihrem Kapitän für einige Überraschungen sorgen könnten.

Trainer Thomas Wörle als "Puppenspieler"

Bei allem Lob für seine Teamkollegen vergisst der Capitano seinen Trainer nicht. "Kein Puppenspiel funktioniert ohne einen guten Puppenspieler", erklärt Reichert die Rolle von Coach Thomas Wörle. Der Trainer gebe der Mannschaft immer einen klaren Plan mit, den das Team gut umsetzten könne. Auch charakterlich sind Trainer und Mannschaft auf derselben Wellenlänge, weshalb viele Abläufe mittlerweile "fast blind" funktionierten.

Erfolgstrainer: Thomas Wörle (r.) übernahm 2021 den SSV Ulm 1846 Fußball IMAGO Ulmer Pressebildagantur

SSV Ulm: Weiterer Schritt Richtung 2. Bundesliga?

Beim Topspiel im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion werden 29.000 Fans erwartet. Die Arena ist ein echter Hexenkessel, Dresden liegt auf Platz eins in der Zuschauertabelle. Zuletzt lief es ziemlich unrund bei den Sachsen. Nur vier Punkte aus den letzten vier Spielen sind zu wenig für den Aufstiegsaspiranten. Außerdem herrscht Unruhe nach der Trennung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Der SSV Ulm 1846 Fußball will die Gunst der Stunde nutzen. Mit einem Sieg könnten die Schwaben einen weiteren Schritt Richtung Zweitliga-Aufstieg gehen.

SWR Sport zeigt das Spiel am Samstag ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport.