SSV Ulm gewinnt Spitzenspiel bei RW Essen

Im Spitzenspiel der 3. Liga feierte der SSV Ulm einen 2:0-Sieg bei RW Essen. Damit festigte der Aufsteiger den dritten Tabellenplatz, während Essen von Platz vier auf sechs zurückfiel.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am 26. Spieltag der 3. Liga gegen RW Essen mit 2:0 gewonnen. Für die Ulmer trafen Dennis Chessa (64. Minute) und Felix Higl per Foulelfmeter (81.). Durch den Sieg im Spitzenspiel festigten die Spatzen den dritten Platz in der Tabelle, den Abstand auf den Viertplatzierten Borussia Dortmund II beträgt derzeit fünf Punkte.

Ulms Trainer Thomas Wörle setzte im Topspiel gegen Essen auf das gleiche Anfangsteam wie beim souveränen 3:1-Sieg zuletzt im Südwest-Duell gegen Waldhof Mannheim. Und die Ulmer starteten selbstbewusst in die Partie. Für den ersten Aufreger sorgte dann Schiedsrichter Frank Willenborg in der 16. Minute, als er einen regulären Treffer von Ulms Dennis Chessa wegen vermeintlichem Abseits aberkannte. Auch auf der Gegenseite erzeugte die Entscheidung Willenborgs, keinen Elfmeter für einen Schubser an Felix Götze im Ulmer Strafraum (22.) zu geben, für Unmut.

Ulms Torhüter hält die Null zur Pause fest

Grundsätzlich kamen die Essener nach dem nicht gegebenen Ulmer Treffer besser ins Spiel und zu einigen Chancen, beispielsweise per Kopf durch Götze in der 21. Minute oder Leonardo Vonic (35.), dessen Schuss SSV-Keeper Christian Ortag parierte. Bis zur Pause musste der starke Ulmer Keeper noch zwei Mal vollen Einsatz zeigen: Zunächst rettete er gegen Isaiah Young (40.), drei Minuten später war es der Essener Thomas Eisfeld, der an Ortag scheiterte. Doch auch die Ulmer erarbeiten sich gute Möglichkeiten wie Johannes Reichert, der am Essener Keeper Jakob Golz scheiterte. So endete die erste Halbzeit der unterhaltsamen Partie mit einem leistungsgerechten 0:0.

Chessa bringt Ulm in Führung

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und starteten voll motiviert in die zweite Halbzeit. Die erste richtig gute Möglichkeit hatten die Ulmer in der 52. Minute durch Romario Rösch, der das Essener Tor um Zentimeter verpasste. Besser machte es Chessa in der 64. Minute mit einem sehr schönen Treffer aus kurzer Distanz in den Winkel zur Ulmer Führung.

Fünf Minuten später wechselte Ulms Trainer Wörle positionsgetreu gleich doppelt: Thomas Kastanaras kam für Leonardo Scienza und Lamar Yarbrough für Philipp Strompf. Auch Essen wechselte in der 72. Minute doppelt (Stürmer Moussa Doumbouya für Abwehrspieler Eric Voufack und Nils Florian Kaiser für Eisfeld), um die die Offensive zu stärken. Doch nach einem Foul von Andreas Wiegel gegen Rösch gab es einen Elfmeter für die Ulmer, den Felix Higl ganz sicher zum 2:0 in der 81. Minute verwandelte. Damit sorgte der Stürmer für die Vorentscheidung in dem guten Drittliga-Spiel.

Weiter geht es für den SSV Ulm am kommenden Samstag, 14 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04.