Higls Traumtor bringt den SSV Ulm gegen Unterhaching auf Kurs

Der SSV Ulm festigt durch einen Heimsieg im fremden Stadion in Aalen den dritten Tabellenplatz. Der Aufsteiger liefert gegen die SpVgg Unterhaching eine abgeklärte Vorstellung ab.

Der SSV Ulm hat die Drittliga-Partie gegen die SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) gewonnen. Felix Higl besorgte sehenswert die Führung. Neuzugang Thomas Kastanaras, ausgeliehen vom VfB Stuttgart, setzte kurz vor Ende den Schlusspunkt. Mit 36 Punkten liegen die Spatzen drei Punkte vor dem SV Sandhausen, der am Samstag bei Dynamo Dresden gewonnen hatte.

Chessa mit der ersten Chance

Die Partie wurde in der Aalener Arena ausgetragen, da das Ulmer Donaustadion nicht über eine Rasenheizung verfügt. Die Spatzen waren auf dem mit Restschnee bedeckten Grün direkt im Spiel und bestimmten das Geschehen. In der 15. Minute bot sich Dennis Chessa die große Chance zur Führung, der Offensivmann verpasste aber den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss.

Besser machte es Teamkollege Felix Higl vier Minuten später. Der Angreifer wurde von Leo Scienza bedient und wuchtete den Ball aus 20 Metern sehenswert ins linke Eck - ein Traumtor. Die Unterhachinger beschwerten sich, da sie Patrick Hobsch vor dem Treffer unfair vom Ball getrennt gesehen hatten, doch Schiedsrichter Jarno Wienefeld gab den Treffer.

Die Ulmer zogen sich anschließend zurück und überließen Unterhaching die Kontrolle. Die Gäste bemühten sich, Druck aufzubauen, doch die SSV-Abwehr ließ nichts zu. Stattdessen hätten die Spatzen mit 2:0 in Führung gehen müssen, doch Romario Röschs Lupfer nach einem Konter misslang völlig (38.). Die Hachinger hatten im Anschluss ihre bis dahin beste Phase, doch wirklich gefährlich wurde es bis zum Pausenpfiff nicht mehr.

Ulm und Unterhaching behaken sich mit allen Mitteln

Ohne Wechsel ging es in den zweiten Durchgang. Die SpVgg agierte jetzt druckvoller und setzte sich vor dem Ulmer Strafraum fest. Der SSV hielt aber auf dem schwer zu bespielenden Untergrund dagegen. Die Partie wurde jetzt nickelig, Torschütze Higl sah nach einem Foul an Manuel Stiefler die Gelbe Karte (52.), auch Chessa wurde verwarnt.

Die SpVgg rannte weiter an, fand aber gegen konzentrierte Ulmer keine Lücken. Der SSV verlegte sich mehr und mehr aufs Kontern. SSV-Trainer Thomas Wörle brachte nach 64 Minute Winter-Neuzugang Kastanaras und Bastian Allgeier für Higl und Rösch. Eine Minute später fiel dann beinahe das 2:0, doch Chessa scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze an Torhüter René Vollath (65.).

Kastanaras mit dem Schlusspunkt

Die Spatzen befreiten sich vom Hachinger Druck, die Partie wurde zunehmend umkämpfter. Im Mittelfeld ging es von beiden Seiten mitunter überhart zur Sache. Sportlich setzte der eingewechselte Kastanaras nun die Ausrufezeichen. Zunächst strich sein Lupfer knapp über das Tor (81.), dann sorgte der Angreifer für die Entscheidung. Nach einem Konter kombinierte der 21-Jährige mit Scienza und ließ Vollath aussteigen, um ins leere Tor abzuschließen (87.).

In der 90. Minute bot sich Unterhaching per Foulelfmeter die große Chance zum Anschluss. Hobsch war nach einem Standard zu Fall gebracht worden und trat selbst an. Doch Ulms Keeper Christoph Ortag parierte den Elfmeter des Angreifers mit Hilfe der Latte.

Ulm reist zu Arminia Bielefeld

Nur drei Tage Pause hat der SSV, bis die nächste Partie ansteht. Am Mittwoch tritt die Wörle-Mannschaft bei Arminia Bielefeld an (19 Uhr).