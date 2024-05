VfR Aalen siegt deutlich gegen Großaspach und holt Landespokal

per Mail teilen

Souveräner Sieg: Der VfR Aalen entscheidet das Landespokalfinale Württemberg gegen die SG Sonnenhof Großaspach für sich. Damit nimmt Aalen am DFB-Pokal teil.

In Aspach setzte sich Regionalliga-Absteiger Aalen im württembergischen Pokal gegen Oberligist SG Sonnenhof Großaspach mit 3:1 (1:0) durch. Für die Teilnahme in der ersten Runde des DFB-Pokals (16. bis 19. August) erhalten die Landespokal-Sieger eine sechsstellige Antrittsprämie, deren Höhe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) noch nicht bekanntgegeben hat. In der vergangenen Saison betrug die Prämie rund 215.000 Euro.

In der ersten Runde hat Aalen Heimrecht und wird gegen einen Erst- oder Zweitligisten spielen. Aalen gewann dank der Treffer von Ali Odabas (35.), Alessandro Abruscia (47., 90.+7) und As Ibrahima Diakité (81., Foulelfmeter). Für das phasenweise gleichwertige Großaspach hatte Dominik Salz (54.) zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.