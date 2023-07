Freiburgs Neuzugang Junior Adamu will mit "positiven Vibes" durchstarten

Junior Adamu kommt von Red Bull Salzburg zum SC Freiburg und versprüht sofort gute Laune. Mit den Breisgauern setzt sich der 22-jährige Angreifer ehrgeizige Ziele.

Wenn Junior Adamu den Raum betritt, geht sprichwörtlich die Sonne auf. So auch beim Interview, das SWR Sport mit dem neuen Angreifer des SC Freiburg geführt hat. "Ich bin schon einer, der immer lächelt, immer gut gelaunt ist und positive Vibes hat", sagt Adamu und man hätte es sich auch gedacht, wenn er es nicht gesagt hätte.

Adamu fühlt sich bereits wohl in Freiburg

Der österreichische Nationalspieler fühlt sich beim Sport-Club prima aufgenommen und schnell integriert. "Fast wie bei Freunden oder Familien" fühlt er sich bereits im Kreis der Breisgauer. Auch die Stadt gefällt dem Stürmer, der sich aktuell noch auf Wohnungssuche befindet.

Auch für seine sportliche Entwicklung sieht sich Adamu zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Trainer Christian Streich attestiert er "ein gutes Herz". Der Trainer sähe in Personen "viele gute Dinge. Er ist wild. Aber das gehört dazu, er will uns ja weiterentwickeln", sagt Adamu.

Adamu will in Freiburg viele Tore beisteuern

Mit dem SC möchte Adamu "viele Spiele gewinnen, in der Europa League weit kommen und auch in der Bundesliga gut dabei sein". Dabei will der Angreifer "möglichst viele Tore beisteuern". Während seiner Zeit in Salzburg gelangen Adamu 17 Treffer in 58 Spielen. Dazu kommen sechs Tore in 14 Partien für den FC St. Gallen, an den er 2021 ausgeliehen war.

Beim Sport-Club setzen sie nach dem Karriereende von Nils Petersen große Hoffnungen auf den "variabel einsetzbaren Offensivspieler, der zentral aber auch hängend agieren kann", wie Sportvorstand Jochen Saier nach dem Transfer sagte. "Er hat eine intensive Spielweise, einen guten Zug zum Tor und stellt sich in den Dienst der Mannschaft."

Sprung in die österreichische Nationalmannschaft

Bis zu zehn Millionen Euro sollen dem SC diese Fähigkeiten wert gewesen sein. Eine Investition, die sich auszahlen könnte. Der Angreifer hat sich mit seinen starken Leistungen mittlerweile einen Platz in der österreichischen Nationalmannschaft unter Trainer Ralf Rangnick erarbeitet.

Beim Sport-Club will sich der im nigerianischen Kano geborene Adamu jetzt auf national höherem Niveau bewähren. Es ist dem Angreifer zu wünschen, dass es klappt. Damit das Dauerlächeln auch am Ende der Bundesliga-Saison noch anhält.