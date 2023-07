Erneut hat der SC Freiburg sein Trainingslager in Österreich bezogen. Doch in diesem Jahr gibt es ein Problem, das Trainer Christian Streich zu schaffen macht.

Eigentlich fühlt sich Christian Streich sehr wohl in Schruns, "beim Rudi, der hier Platzwart ist, der uns total verwöhnt". Seit vielen Jahren bezieht der SC Freiburg sein Trainingslager in Vorarlberg. Aber in diesem Jahr hadert der 58-Jährige mit dem Trainingslager. Denn trotz der pittoresken Landschaft, am Training hapert es noch ein wenig.

"Vom Engagement her bin ich zufrieden", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Aber von der Situation her nicht. Wir haben zu viele Spieler, die angeschlagen sind und nicht trainieren können." Die Spieler aus der zweiten Mannschaft, die vergangene Saison sensationell Vizemeister in der 3. Liga geworden ist, "machen das gut. Aber es fehlt natürlich der eine oder andere Spieler, der auch die Qualität im Training erhöht", ärgerte sich Streich.

Christian Streich sorgt sich um den Saisonstart

Er spricht dabei von Nicolas Höfler, Christian Günter, Roland Sallai, Junior Adamu, die allesamt verletzt oder angeschlagen ausfallen. "Ich hoffe, dass Höfler am Donnerstag wieder einsteigen kann." Bei Günther, Sallai und Adamu sei jedoch völlig offen, wann sie wieder trainieren können. Spieler, die Christian Streich in der Vorbereitung fehlen und denen dann zum Saisonstart die Vorbereitung fehlt. "Jetzt ist die Zeit, zu üben und sich zu finden. Denn der Druck erhöht sich ja, je näher es zu den Punkt-Spielen geht."

"Das war die letzten Jahre verdammt gut", erinnerte sich Christian Streich. In der Tat war der SC Freiburg in den vergangenen Jahren vom Start weg sehr erfolgreich. Im Sommer 2022 mit fünf Siegen und drei Unentschieden in den ersten zehn Spielen. Ein Jahr davor waren es sogar sechs Siege und vier Unentschieden in den ersten zehn Spielen. Aber "wenn da einige Einheiten fehlen, kommst du halt nicht auf hundert Prozent Fitness - gerade am Anfang", befürchtet Streich.

Schwieriger Saisonstart für den SC Freiburg

Auch in der neuen Saison trifft der SC Freiburg in den ersten zehn Spielen auf namhafte Gegner wie den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund oder Bayern München. Eine fitte und eingespielte Mannschaft sind in Streichs Augen das A und O für einen guten Saisonstart. Dennoch hadert der Coach nicht lange mit Dingen, die sich ohnehin nicht ändern lassen: "Ich bin nicht völlig am Verzweifeln. Aber ich bin nicht zufrieden."