In der 3. Fußball-Liga hat der SC Freiburg II gegen den SV Meppen gewonnen, den Titel aber verpasst. Die Breisgauer gewannen am 38. Spieltag am Samstag (27.05.2023) mit 2:0 (1:0).

Weil zeitgleich aber auch die SV Elversberg mit 2:1 in Ingolstadt gewann, verteidigte der Aufsteiger die Tabellenführung und sicherte sich dadurch den Titel als Drittliga-Meister. SC Freiburg II ist Drittliga-Vizemeister Der SCF, der als zweite Mannschaft nicht in die 2. Liga aufsteigen darf, beendet die Runde als Vizemeister. Dritter und damit ebenfalls direkter Aufsteiger ist der VfL Osnabrück, der durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 2:1 gegen Borussia Dortmund II gewann. Die erste große Chance der Partie in Freiburg verzeichnete Oscar Wiklöf in der 27. Minute. Nach einem Pass von Vincent Vermeij in den Lauf von Wiklöf kam der Finne aus halbrechter Position und elf Metern zum Abschluss, der Ball zischte allerdings über die Querlatte. Makengo bedient Rosenfelder Sechs Minuten später konnten der Sport-Club und seine Fans dann aber jubeln: Jordy Makengo arbeitete sich bis zur Grundlinie durch, bediente den im Sechzehner lauernden Max Rosenfelder – und der 20-Jährige markierte mit seinem zweiten Saisontor die verdiente Freiburger Pausenführung (33.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SCF die spielbestimmende Mannschaft. Mit wahnsinnig großer und vor allem ungestörter Freude an Offensivfußball sorgten Vermeij (54.) und Lars Kehl (60.) für die nächsten hochkarätigen Chancen. Baur mit den Chancen, Ontužāns mit dem Tor Auch Mika Baur hatte weitere gute Möglichkeiten für die Breisgauer: per Schlenzer (60.), mit einem Freistoß an den Pfosten (78.) sowie bei einer weiteren Schusschance (80.). Den zweiten Treffer gab es schließlich in der Schlussphase der Partie: Daniel Ontužāns traf in der 89. Minute zum 2:0. Der SC Freiburg II beendet die Drittliga-Saison 2022/23 damit mit einem weiteren Heimsieg – und als bemerkenswert starker Tabellenzweiter. SC Freiburg II - SV Meppen 2:0 (1:0) SC Freiburg II: Uphoff - Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo - Engelhardt - Wiklöf (74. M. Breunig), Röhl (62. J. Stark) - Kehl (74. Ontuzans), Vermeij, Guttau (62. Baur) SV Meppen: Domaschke - Fedl, Bruno Soares (46. Abifade), Mazagg - Ballmert, Evseev (46. J. Manske), Dombrowka, Risch - Blacha (74. Vogt) - Alvarez, Janssen (46. M. Pepic) Schiedsrichter: Steven Greif (Gotha) Zuschauer: 6.242 Tore: 1:0 Rosenfelder (34.), 2:0 Ontuzans (89.) Gelbe Karten: Ontužāns (1) / Dombrowka (8)