Christian Streich: Rückkehr zum SC Freiburg für die Zukunft nicht ausgeschlossen

11.05.2013: Die Freude bei Christian Streich (r.) und Co. ist riesig. Das letzte Auswärtsspiel in der Saison 2012/13 gewinnen die Breisgauer mit 2:1 gegen Greuther Fürth. Damit belegt der SC Freiburg in dieser Saison überraschend Platz fünf und qualifiziert sich für die Europa League.

