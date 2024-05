Christian Streich: "Ich bin unendlich dankbar"

Christian Streich beendet nach zwölf Jahren als Cheftrainer beim SC Freiburg seine Karriere im Breisgau. Nach dem 1:1 im letzten Heimspiel gegen Heidenheim sprach er bei SWR Sport von Dankbarkeit.

SWR: Christian Streich, es ist ein historischer Tag. Das letzte Heimspiel für Sie beim SC Freiburg. Wie haben Sie die Partie und das, was danach passiert ist, erlebt?

Christian Streich: Das Spiel war überwiegend gut. Wir hatten viele Torchancen und haben sie leider liegen lassen. In den letzten zwei Heimspielen gegen Wolfsburg und Heidenheim haben wir unentschieden gespielt, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Das ist extrem enttäuschend. Wir sind aber immer noch im Kampf um Europa dabei. Was nach dem Spiel im Stadion passiert ist, war einfach nur toll. Ich bin sehr dankbar, weil die Menschen so so nett zu uns sind. Das Ergebnis ist leider das Falsche, weil wir das Spiel gewinnen müssen.

Hatten Sie ein bisschen Respekt vor dem Tag, weil Sie wussten, dass es das letzte Heimspiel nach so langer Zeit sein wird?

Nein, ich habe alle Emotionen bei Seite gelegt. Ich habe es die letzten Wochen schon versucht und ich habe es geschafft. Das habe ich mir auch vorgenommen, weil dich sonst diese Emotionalität verrückt macht. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, aber es ist mir zum Glück gelungen.

Also konnten Sie die Ehrenrunde komplett genießen?

Es geht. Wir haben unentschieden in einer Partie gespielt, die du nie unentschieden spielen darfst. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Die Fans waren toll und ich bin unendlich dankbar.