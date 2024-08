Christian Günter: "Nichts schöneres als gegen die Schwaben zu gewinnen"

per Mail teilen

Christian Günter erinnert sich noch an das Gefühl, als er zum ersten Mal für den SC Freiburg bei den Profis auf dem Platz stand: "Im ersten Spiel macht man sich fast in die Hose, beim 400. geht man es dann etwas entspannter an." Trotzdem lässt ihn der Jubiläumsauftritt nicht kalt: "Das ist eine Wahnsinnszahl, das hättte ich mir im ersten Spiel nicht erträumen lassen."

Dass Christian Günter dieses besondere Spiel bei einem Derby gegen den VfB Stuttgart feiern kann, zaubert Christian Günter ein Lächeln ins Gesicht: "Es gibt keine schöneren Spiele als die Derbys und schlussendlich auch nichts schöneres als gegen die Schwaben zu gewinnen."