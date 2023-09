Bei Adamu-Debüt: Freiburg II unterliegt RW Essen

Die U23 des SC Freiburg bleibt in dieser Saison weiter sieglos. Das Team von Trainer Thomas Stamm unterlag RW Essen 0:2 (0:0) - trotz des Debüts von Millionen-Neuzugang Junior Adamu.

Tabellen-Schlusslicht Freiburg II wollte im fünften Saisonspiel endlich den ersten Sieg landen - ausgerechnet gegen RW Essen, gegen das die Südbadener in der vergangenen Saison beide Partien klar verloren hatten (0:3/0:2). Trainer Thomas Stamm schickte nach der 2:3-Niederlage in Verl seine Startelf mit drei Veränderungen ins Rennen. Der Luxemburger Ryan Johansson, der erst vor wenigen Tagen von der zweiten Mannschaft des FC Sevilla in den Breisgau gekommen war, ersetzte Patrick Lienhard. Zudem kam Neuzugang Junior Adamu für Davino Knappe in die Partie, im Tor stand Benjamin Uphoff, der Jaaso Jantunen ablöste.

Millionen-Neuzugang Junior Adamu in Startelf

Beim österreichischen Nationalspieler Adamu, der im Sommer für geschätzte sechs Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) von RB Salzburg kam (bestritt schon 14 Champions-League-Spiele), geht es vor allem darum, ihn Schritt für Schritt für den Profikader fit zu machen. Der Offensiv-Youngster laboriert seit mehreren Wochen an einem Patellaspitzensyndrom am Knie. Gegen RW Essen sollte er Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln. "Er soll stabiler werden, um bald Bundesligaspiele zu machen", sagte Stamm vor dem Anpfiff bei "MagentaTV".

Adamu war dann auch gleich an der ersten Torchance der Freiburger beteiligt. Er spielte einen Steilpass zu Sturmkollege Maximilian Breunig, dessen Schuss aber von Essens Keeper Jakob Golz, Sohn des ehemaligen Freiburg-Torwarts Richard Golz, entschärft werden konnte. Kurz darauf legte Freiburgs Mika Baur aus der Distanz nach. Spätestens jetzt war Golz bei sommerlichen 30 Grad warm geschossen.

Tor kurz nach der Pause

In der 17. Minute dann erstmals Glück für die Gastgeber. Nach einer Ecke rutschte der Ball Felix Götze knapp über den Scheitel, das Spielgerät ging knapp am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, aber ein Treffer fiel bis zur Halbzeitpause nicht. Leistungsgerecht torlos ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 51. Minute die Führung. Vinko Sapina spielte aus dem Mittelkreis einen Zuckerpass auf den durchstartenden Cedric Harenbrock. Der marschierte über die linke Seite allein aufs Freiburger Tor und zog aus spitzem Winkel ab. Keine Chance für Uphoff, Essen führte mit 1:0.

Debüt für Neuzugang Lukas Ambros

Die Hausherren taten sich schwer, eine Lücke in der Hintermannschaft der Gäste zu finden. Essen stand weiterhin mit zwei Ketten kompakt hinten und verteidigte gut. In der 63. Minute wurde der nächste Freiburger Neuzugang eingewechselt. Der 19-jährige Lukas Ambros, der am Vortag vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde, kam für Julian Stark in die Partie. Ambros bringt die Erfahrung von zehn Länderspielen für die tschechische U19-Auswahl mit.

Kurz darauf war der Arbeitstag für Junior Adamu beendet. Nach knapp 70 Minuten machte er Platz für Hamadi Al Ghaddioui. Der stand kurz darauf im Essener Strafraum im Fokus. Fünf Defensivspieler versuchten, ihn am Torschuss zu hindern. Schließlich verzog Ambros mit einem Vollspannschuss.

Faux pas von Freiburg-Keeper Mack

Der Negativlauf der Freiburger setzte sich in der 82. Minute fort. Torwart Benjamin Uphoff zog sich bei einer Abwehraktion eine Adduktorenverletzung zu und konnte nicht mehr weiterspielen. Für ihn kam Laurin Mack ins Tor. Der leistete sich in der Nachspielzeit einen ordentlichen Patzer. Mack bekam eine Rückgabe nicht an Essens Berlinski vorbei, so dass in der Folge Marvin Obuz aus spitzem Winkel zur Entscheidung einschieben konnte.

Wie in der Vorsaison verliert der SC Freiburg II sein Heimspiel gegen die Westfalen. Nach zuletzt 15 Heimspielen ohne Niederlage bleibt die Zweitvertretung des Europa-League-Teilnehmers erstmals im Dreisamstadion wieder ohne Punkt. Das Team von Trainer Thomas Stamm klebt mit nur zwei Punkten am Tabellenende fest. In 14 Tagen müssen die Freiburger bei Arminia Bielefeld antreten.