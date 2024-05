Im Video: Christian Streichs größte Momente beim SC Freiburg

per Mail teilen

Christian Streich hat vor wenigen Tagen nach mehr als zwölf Jahren als Trainer des SC Freiburg aufgehört. SWR Sport zeigt noch einmal einige der größten Momente des Kult-Coaches.

In der Winterpause 2011/2012 war Streich zum Cheftrainer beim Sport-Club aufgestiegen. Nach insgesamt 29 Jahren in verschiedenen Funktionen bei den Breisgauern war nach der 1:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin am Samstag Schluss.

Die Dokumentation: Christian Streich - Ende einer Ära Schon jetzt in der ARD Mediathek.

Am 1. Juni um 19:15 Uhr in der ARD Sportschau.





Mit Streich geht eine Persönlichkeit, die immer für mehr als Sport stand. Ob Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen oder Demut, was die oft irrwitzigen Auswüchse im Profifußball angeht - Streich zeigte stets Flagge und wurde so zum Kult-Trainer.

SWR Sport blickt deshalb in einer Sonderfolge "Dein SCF" noch einmal auf sein Wirken beim SC Freiburg zurück - und zwar auf seine größten Momente, die unsere Hosts Anna und Max kuratiert haben. Der Rempler von David Abraham gegen Christian Streich darf dabei natürlich ebensowenig fehlen wie seine Verabschiedung durch die Freiburger Anhänger beim letzten Heimspiel vor knapp zehn Tagen. Und schließlich spricht der 58-Jährige noch über seinen Whisky-Wein-Fauxpas.