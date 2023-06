Um den letzten freien Platz in der Regionalliga Südwest geht es in den Aufstiegsspielen zwischen der TuS Koblenz und der SG Sonnenhof Großaspach. Im ersten Duell setzten sich die Rheinländer am Oberwerth knapp mit 2:1 (0:1) durch.

Sowohl Koblenz als auch Großaspach waren in ihren Oberligen nur jeweils Zweiter geworden. Die TuS musste Schott Mainz den Vortritt und damit den Direktaufstieg überlassen, während die SG Sonnenhof sich hinter den Stuttgarter Kickers einreihte. Nun spielen beide Klubs den letzten Aufsteiger in die Regionalliga Südwest aus. Anthony Mbem-Som trifft zur Führung für Großaspach Am Koblenzer Oberwerth entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das bei hochsommerlichen Temperaturen immer wieder von Trinkpausen unterbrochen wurde. Die erste hochkaratige Chance des Spiels hatten die Hausherren, doch in Führung gingen die Gäste. Nach einer Kopfballverlängerung von Dominik Salz traf Anthony Mbem-Som zum 1:0 für Großaspach (30. Minute). TuS Koblenz erst mit dem Tor, dann mit dem Platzverweis Nach Wiederanpfiff erwischten die Hausherren den besseren Start. Im Anschluss an einen Eckball traf Dylan Esmel aus dem Gewühl zum 1:1 (49.). Nur vier Minuten später sah dann TuS-Akteur Damir Grgic die Gelb-Rote Karte. Koblenz war damit bei über 30 Grad Hitze in Unterzahl. Im Anschluss drängten die Gäste mehr und mehr in die Offensive, während sich die TuS zurückzog und darauf bedacht war, den zweiten Gegentreffer zu vermeiden. Gleichzeitig lauerte sie auf Konter - und war damit erfolgreich. In der 68. Minute traf Marcel Wingender zum 2:1 für die Rheinländer. Danach drückte Großaspach noch mehr, doch die Koblenzer Defensive stand sicher, so dass es letztlich beim knappen 2:1-Heimerfolg für die TuS blieb. Eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, das am am Mittwoch, den 14. Juni, ab 19 Uhr in Großaspach stattfindet.