Mehrere Verletzte nach Böllerwurf im Stuttgart-Derby

per Mail teilen

Wieder hat ein Böllerwurf im Stadion für mehrere Verletzte gesorgt. Beim Regionalliga-Derby zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart II gab es fünf Verletzte durch einen Böllerwurf.

Beim Stadt-Duell in der Fußball-Regionalliga zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart II (2:2) sind fünf Menschen durch einen Böller leicht verletzt worden, darunter auch ein zehn Jahre alter Junge. Wer den Knallkörper geworfen hat, ist noch unklar, wie die Polizei am Montag zunächst mitteilte. Weiter hieß es, dass der Böller aus Block F in Richtung Spielfeld geworfen worden sei, jedoch bereits im Block detoniert sei.

Drei Jahre Haft für Böllerwerfer in Augsburg

Bereits im vergangenen November hatte ein Mann aus dem Raum Göppingen einen Böller beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim in Richtung Spielfeld geworfen und dabei zwölf Menschen verletzt. Im April wurde der 28-Jährige zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.