KSC gegen Paderborn: Vorsicht vor dem Schwung des Gegners

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC empfängt den SC Paderborn. Der Gegner kommt mit frischem Selbstvertrauen aus einem nicht alltäglichen Erfolg.

Der Karlsruher SC will dem SC Paderborn im Heimspiel am Sonntag (ab 13:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) möglichst früh den Schwung vom überraschenden Pokalerfolg nehmen. "Wenn du sie in die Spielfreude, in ihr Positionsspiel und ihre Variabilität kommen lässt, dann werden wir relativ wenig über deren Spiel unter der Woche sprechen", warnte Trainer Christian Eichner am Freitag angesichts dessen, dass dann der nächste Paderborner Sieg wohl die Folge sein dürfte.

Am Mittwoch war der SCP mit einem 3:1 beim SC Freiburg ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Sein Team müsse es schaffen, ein solches Spiel abzuliefern, dass es sich für den Gegner nach einem Spiel unter der Woche "schwer anfühlen" könne, forderte der KSC-Coach.

Der badische Zweitligist war bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. In den vergangenen sieben Partien der 2. Liga holten die Badener nur einen Sieg.

KSC könnte sich im Winter verstärken

Eichner schloss nicht aus, dass der Club noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden könnte. Es gehe aber darum, "den Kader um eine Position quantitativ und qualitativ" zu verstärken, sagte der frühere Bundesligaverteidiger und betonte: "In der Mannschaft wohnt genügend Qualität, um ihre Ziele zu erreichen."