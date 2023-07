Sportdirektor Martin Schmidt sieht den 1. FSV Mainz 05 zum Trainingsstart schon gut aufgestellt. Trainer Bo Svensson hat für die neue Saison dennoch einen Wunsch.

Entspannte Stimmung herrschte beim Trainingsauftakt des 1. FSV Mainz 05. Nach Rang acht und neun in den letzten beiden Bundesliga-Spielzeiten steht das Gerüst bei den Rheinhessen auch für die kommende Saison bereits.

Sportdirektor Martin Schmidt ist mit dem vorhandenen Kader zufrieden. Den nach Augsburg gewechselten Torhüter Finn Dahmen ersetzt mit Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken ein ganz erfahrener Mann.

05er müssen den nächsten Schritt machen

Einzig ein linker Verteidiger wird nach dem Abgang von Aaron Martin noch gesucht. "Da sind wir noch dran. Das ist aber die einzige Position. Alle anderen sind da, der Kader steht. Wir könnten am Samstag Bundesliga spielen", sagte Schmidt im Gespräch mit SWR Sport.

Jetzt gehe es darum, dass die Mannschaft unter Svensson den "nächsten Entwicklungsschritt" geht, sagte Schmidt weiter.

Svensson will die Anzahl der Gegentore senken

Wie dieser Schritt aussehen soll, davon hat der Cheftrainer eine klare Vorstellung. "Wir müssen die richtige Balance finden", sagte der 43-Jährige. Die Mainzer hatten in der vergangenen Saison zwar 54 Tore geschossen, aber auch 55 kassiert.

In der neuen Saison soll die Defensive wieder zum Herzstück der 05er werden. Eine konzentrierte Verteidigung, an der sich der Gegner die Zähne ausbeißt, gehört schließlich zum Markenkern der Mainzer. In der Offensive können die Rheinhessen aufs bewährte Personal und damit auf funktionierende Abläufe zurückgreifen.

Auswärtsspiel im Pokal und zum Bundesliga-Auftakt

Das erste Testspiel der 05er steht am nächsten Freitag bei der SG Gensingen/Grolsheim an, bevor es am 22. Juli ins Trainingslager nach Schladming geht. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es im ersten Pflichtspiel zum Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (12. August). Eine Woche später gastieren die 05er am ersten Bundesliga-Spieltag bei Union Berlin.