Es gehört zum Sommer in Rheinland-Pfalz einfach dazu: Theater unter freiem Himmel. So auch bei bei Burgfestspielen in Mayen. Seit Anfang Juni strömen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Burg, um sich die unterschiedlichsten Stücke anzuschauen. Am Samstagabend war ein absoluter Klassiker von Tom Waits zu sehen: The Black Rider. Ein Stück über Liebe und teuflische Verbindungen.