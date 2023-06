Das ist der Stand der Personalplanungen bei Mainz 05

Noch ist alles ruhig am Mainzer Bruchweg, dort wo sonst die Profis und die Nachwuchskicker aus dem NLZ trainieren. Im Hintergrund laufen aber die Arbeiten am Bundesliga-Kader für die kommende Saison.

Transfergerüchte gibt es aktuell beim 1. FSV Mainz 05 kaum. Getreu dem Motto "Wir melden uns, wenn es etwas zu vermelden gibt", sickert auch in dieser Sommerpause wenig von den Verantwortlichen bei den 05ern an die Öffentlichkeit. Wie immer halten sich Sportdirektor Martin Schmidt und Sportvorstand Chritian Heidel sehr bedeckt. "Wir könnten morgen anfangen und einen bundesligatauglichen Kader stellen", wiederholt Christian Heidel jährlich in der Sommerpause. Bei den Rheinhessen ist man gewohnt entspannt, es stehen genügend gute Kicker unter Vertrag.

Wer kommt?

Aus dem letztjährigen U19-Kader, der ja die deutsche A-Junioren Meisterschaft gewinnen konnte, rücken mit Brajan Gruda und Nelson Weiper zwei Spieler fest zu den Profis auf, die schon in der abgelaufenen Spielzeit in der Rückrunde mit dem Team trainierten und auch erste Bundesliga-Minuten sammelten. Weitere sechs U19-Meister rücken zudem in die U23 auf, die in der Regionalliga spielt. Darunter sind einige Kandidaten, denen durchaus zugetraut wird, demnächst auch bei den Bundesliga-Profis erste Erfahrungen zu sammeln.

Fest steht auch bereits ein Wechsel auf der Trainerbank der 05er. Marc Heidenmann rückt in den Stab von Chefcoach Bo Svensson auf. Der 32-Jährige arbeitet bereits seit 2015 als Trainer im Mainzer Nachwuchsleistungszentrum, zuletzt als Cheftrainer der U16. Heidenmann wird mit Beginn der Vorbereitung auf die Saison die Rolle von Patrick Kaniuth übernehmen, der den Verein auf eigenen Wunsch verlassen hat und U16-Coach bei Bayern München wird.

Wer geht?

Bereits beim letzten Heimspiel verabschiedet wurden Torhüter Finn Dahmen und Linksverteidiger Aaron Martin. Dahmen spielt in Zukunft für den FC Augsburg. Wohin es den Spanier Aaron Martin zieht, ist noch offen. Beide haben Mainz 05 ablösefrei verlassen.

Paul Nebel wird auch in der kommenden Saison für den Karlsruher SC auflaufen. Die ursprünglich auf ein Jahr ausgelegte Leihe des 20-Jährigen zum badischen Zweitligisten geht um ein weiteres Jahr in die Verlängerung. Nebels Vertrag beim FSV wurde dafür um ein Jahr bis 2025 verlängert.

Wer könnte noch kommen?

Nach dem Abgang von Dahmen im Tor und Aaron auf der linken Außenbahn haben die Mainzer dort auf jeden Fall Kaderplätze frei. Gesucht würde also ein zweiter oder dritter Torhüter und ein schneller Schienenspieler für die linke Seite. Namen werden allerdings noch keine heiß gehandelt. Sollten im zentralen Mittelfeld noch Anton Stach, Leandro Barreiro und/oder Jae-Sung Lee gehen, bestünde hier noch großer Bedarf.

Wer könnte noch gehen?

Spekuliert wird über Abgänge der defensiven Mittelfeldspieler Stach und Barreiro und Lee. Alle drei ziehen lassen zu müssen, würde die Mainzer hart treffen. Kaum vorstellbar, dass sowohl Lee, Stach und auch Barreiro den Verein verlassen. Denn dann müssten die 05er sich auf dem Transfermarkt im defensiven Mittelfeld verschärft umsehen. Die Verträge der drei laufen 2024 aus, Geld ließe sich also auch nur noch in diesem Transfersommer mit den Spielern verdienen. Diese Personalien bleiben also spannend, wobei zumindest bei Lee die Zeichen auf Vertragsverlängerung stehen. Die "Bild"-Zeitung hatte in der Woche bereits über eine Verlängerung des Südkoreaners bis 2026 spekuliert. Von Vereinsseite wurde hier aber noch nichts bestätigt.

Eher keine sportliche Zukunft bei den Rheinhessen hat Delano Burgzorg, der sich, seit zwei Jahren in Mainz, bisher nicht durchsetzen konnte. Marlon Mustapha wird aktuell mit Eintracht Braunsschweig in Verbindung gebracht. Mustapha ist genauso ein Kandidat für einen Wechsel wie Merveille Papela, der als Leihspieler mit dem SV Sandhausen aus der 2. Liga abstieg. Das Modell Paul Nebel könnte bei Mustapha oder Papela zum tragen kommen: Den Vertrag verlängern und wie Nebel (nach Karlsruhe) erneut für ein Jahr verleihen.

Verkaufskandiaten sind auch Anderson Lucoqui (nach Leihe zuletzt an Hansa Rostock) und der Dauer-Verliehene Ronael Pierre-Gabriel (zuletzt Espanyol Barcelona). Beide haben keine Aussicht auf einen Kaderplatz beim FSV.

Im Gespräch für einen Wechsel ist auch Innenverteidiger Maxim Leitsch. Der kam zwar erst vor einem Jahr vom VfL Bochum, konnte sich auch aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in Mainz durchsetzen. Bei ihm wird über eine Rückkehr nach Bochum spekuliert, in den letzten Tagen war aber auch Schalke 04 ein Thema. Dort trainiert ja mittlerweile Thomas Reis. Unter dem Coach hatte Leitsch seinerzeit eine erfolgreiche Zeit beim VfL Bochum.

Im Sturm haben die 05er zudem derzeit ein dezentes Überangebot. Jonathan Burkardt sollte bald wieder fit sein, er kämpft dann mit Karim Onisiwo und Ludovic Ajorque um die Stammplätze in der Offensive. Dazu kommen die Jung-Profis Nelson Weiper und Brajan Gruda. Somit dürfte es für Marcus Ingvartsen, trotz seiner zehn Tore in der vergangenen Saison, eng werden. Der Däne gilt aus Verkaufskandidat.