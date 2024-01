Warum Mainz-Trainer Jan Siewert seine Frau in der nächsten Zeit selten sehen wird

per Mail teilen

Mit dem Rücken zur Wand ins neue Jahr - und doch mit Optimismus: Der 1. FSV Mainz 05 startete an Neujahr mit der Vorbereitung für die "Mission Klassenerhalt". Bis es soweit ist, erwartet Trainer Jan Siewert intensive Monate.

"Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass sie mich bis Ende Mai sehr wenig sehen wird", sagte Trainer Jan Siewert beim Trainingsauftakt des 1. FSV Mainz 05 gegenüber SWR Sport. Was der kurz vor Weihnachten zum dauerhaften Chefcoach beförderte 41-Jährige damit ausdrücken will: Vor ihm und seiner Mannschaft liegt eine intensive Zeit, in der alles einem großen Ziel untergeordnet werden soll: dem Klassenerhalt.

Horrorbilanz für Mainz 05

"Es geht im neuen Jahr darum, dass wir intensiv arbeiten und alles dafür tun, in der Bundesliga zu bleiben", führte Siewert aus - und das wird auch nötig sein. Denn die bisheriger Spielzeit der 05er war alles andere als gut, die Zahlen ergeben eine Horrorbilanz: Platz 16, ein Sieg aus 16 Bundesligaspielen, lediglich 13 Treffer und massive Probleme im Angriff (erst zwei Stürmertore).

"Wir haben Kraft getankt"

Eine Herkulesaufgabe also für Mainz und Siewert. "Wir haben die Phase zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um Kraft zu tanken, aber auch schon inhaltlich zu planen, wie wir die Rettung schaffen wollen", sagte der 05-Coach.

Mithelfen soll im neuen Jahr Jonathan Burkardt. Der Angreifer, der an Neujahr seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, gilt als großer Hoffnungsträger, nachdem er im alten Jahr beim 1:1 von Mainz 05 bei der TSG Hoffenheim nach einem Jahr Verletzungspause ein bewegendes Comeback gefeiert hatte. Der frühere Kapitän der deutschen U21-Auswahl war wegen eines Knochenmarködems zweimal im linken Knie operiert worden.

Jan Siewert: "Jonny Burkardt wird uns mit Sicherheit noch helfen"

Für Siewert ist die Vertragsverlängerung von Burkardt ein wichtiges Zeichen. "Das freut mich sehr. Er ist ein Mainzer, er bleibt ein Mainzer. Für mich ist entscheidend, dass Jonny die Energie, die er hat, weiterhin hier ausleben kann. Er wird uns mit Sicherheit noch helfen", so der 41-Jährige.

Mit Burkardt als Faktor soll die "Mission Klassenerhalt" dann zu einem erfolgreichen Ende geführt werden, sagte Siewert weiter: "Jeder wird im neuen Jahr alles dafür tun. Wir werden alle zusammenstehen und gemeinsam dafür sorgen, dass es in die richtige Richtung geht."

Ab Dienstag sind die Mainzer im spanischen Marbella, um die Grundlagen für den anstehenden Kraftakt zu legen. Bis zum 7. Januar bleiben die 05er dort, ehe die kurze Winter-Vorbereitung zu Hause fortgesetzt wird. Am 13. Januar geht es dann bereits in der Bundesliga weiter - mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.