Überraschung zum Trainingsauftakt: Niko Bungert neuer Co-Trainer bei Mainz 05

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 stellt zum Jahresauftakt weitere personelle Weichen für den Abstiegskampf in der Bundesliga.

Mit einem neuen Trainerteam ist der 1. FSV Mainz 05 in das neue Jahr gestartet. Beim Trainingsauftakt am Montag (01.01.2024) standen Ex-Profi Niko Bungert und Sören Hartung erstmals als Assistenten des kurz vor Weihnachten zum dauerhaften Chefcoach beförderten Jan Siewert auf dem Platz.

Bungert absolvierte zwischen 2008 und 2019 insgesamt 218 Pflichtspiele für die Mainzer und fungierte bei den 05ern bereits in der Saison 2019/20 als Co-Trainer von Achim Beierlorzer. Zuletzt vertrat der 37-Jährige die Rheinhessen als Vereinsbotschafter und absolvierte nebenher seine Trainerausbildung.

Auch der bisherige U17-Trainer Hartung verfügt über Erfahrung in seiner neuen Rolle. Er arbeitete schon von 2015 bis 2017 an der Seite des heutigen Sportdirektors Martin Schmidt in der Bundesliga.

Die Mainzer fliegen an diesem Dienstag zu einem sechstägigen Trainingslager ins spanische Marbella. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause empfängt der abstiegsgefährdete Tabellen-16. am 13. Januar den VfL Wolfsburg.