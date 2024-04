Mainz 05 – Über dem Strich und Tendenz steigend

Nach dem 1:1-Remis beim SC Freiburg ist der FSV Mainz 05 seit fünf Spielen ungeschlagen und steht erstmals seit dem 2. Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Euphorie bricht bei den Rheinhessen trotzdem nicht aus.

"Wenn man den Spielverlauf sieht, ist es okay am Ende. In der ersten Hälfte waren wir ein bisschen besser. In der zweiten Hälfte war Freiburg ein bisschen besser", ordnet Jonathan Burkardt den Punktgewinn vom FSV Mainz 05 beim SC Freiburg am Sonntagabend nüchtern ein. Ein Punkt, der die Mainzer vom direkten Klassenerhalt träumen lässt, nachdem die 05er zur Mitte der Hinrunde sportlich fast schon abgeschrieben waren.

Mit überragenden Rückrunden, unerwarteten Klassenenverbleiben und 180-Grad-Wenden kennen sie sich bei den 05ern mindestens seit der Spielzeit 2020/21 aus. Damals hieß der rettende Trainer Bo Svensson, ein Däne. Seit Mitte Februar heißt der Mainzer Trainer wieder Bo, ist wieder Däne und schickt sich an, es seinem Namensvetter gleichzutun. Denn Bo Henriksens Bilanz seit seiner Ankunft liest sich für einen Abstiegskandidaten beeindruckend. Vier Siege, drei Remis und nur zwei Niederlagen gegen den neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen (1:2) und den Serienmeister FC Bayern München (1:8). In der imaginären Henriksen-Tabelle seit dem 22. Spieltag liegt Mainz 05 auf dem siebten Platz. In den letzten fünf Partien sind die 05er sogar ungeschlagen.

Mainz 05 seit 5 Spielen ungeschlagen

Betrachtet man nur die Ergebnisse, fällt die Klatsche bei den Bayern aus dem Raster der Henriksen-Amtszeit. Im Nachgang zeigt aber genau diese Niederlage, was der 49-Jährige von seinem Team möchte. "Jagen, jagen, jagen" und "angreifen, angreifen, angreifen" sind Parolen, die man vor Spielen häufig vom Dänen hört. Er will mutig mitspielen auch bei scheinbar übermächtigen Gegnern - und davon rückte er auch nach dem Auswärtsspiel in München nicht ab. Gerade die jüngste Heimserie mit drei Siegen und 10:1 Toren zeigt jetzt, dass Henriksens Ansatz fruchtet und der Ertrag endlich stimmt. "Es macht Spaß gerade. Momentan fallen die Bälle rein und das soll bitte so weitergehen", bestätigt Stürmer Jonathan Burkardt.

Zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag steht Mainz 05 auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Für Mainz-Keeper Robin Zentner "ein Schritt in die richtige Richtung." Mehr aber auch nicht. Trotz des Form-Hochs nehmen die 05er die Euphorie im Umfeld maximal zur Kenntnis. "Es ist ein schönes Gefühl, jetzt über dem Strich zu sein", gibt Burkardt zu und richtet den Blick direkt wieder nach vorne: "Das hilft uns nichts, wenn wir in den nächsten Wochen nicht daran anknüpfen. Ich möchte das gerne am 34. Spieltag so haben."

Burkardt will Köln weiter distanzieren

Um das zu schaffen, müssen die 05er am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Köln (17.30 Uhr) nachlegen. Die Rolle des Jägers, in der es sich Coach Henriksen in letzten Wochen gemütlich gemacht hatte, sind die Rheinhessen dort erstmals los. Gegen Köln sind sie die Gejagten, auch wenn Henriksen selbst das anders sieht: "Am Sonntag stehen wir vielleicht wieder unter dem Strich, deswegen müssen wir weiterjagen, auch wenn wir uns in eine gute Situation gebracht haben", so der Trainer. Mit einem Sieg gegen die Kölner wäre der Relegationsplatz dem FSV kaum mehr zu nehmen. "Wir könnten Köln auf acht Punkte distanzieren. Das wäre ein Riesenschritt, um vom direkten Abstieg wegzukommen", ist sich Burkardt der Situation bewusst.

Neben Henriksen hat Burkardt großen Anteil am Mainzer Aufschwung. Nach einer langwierigen Knie-OP fiel der 23-Jährige für den Großteil der Hinrunde aus, feierte am 12. Spieltag in Hoffenheim sein Comeback unter Ex-Trainer Jan Siewert. Unter Bo Henriksen findet Burkardt jetzt zurück zu seiner Top-Form. Fünf seiner sechs Saisontreffer machte er in den letzten sieben Spielen, dazu noch 2 Assists. "Jonny macht es überragend", freut sich Keeper Zentner über die Leistung seines Teamkollegen. "Er ist wieder richtig gut drin in seiner Form. Die muss er beibehalten bis zum Ende der Saison."

Lee fehlt gesperrt, Burkardt wohl fit

Eine großes Plus in den letzten Spielen: Henriksen hat seine Stammelf gefunden. Sowohl bei den Siegen gegen Darmstadt (4:0) als auch gegen Hoffenheim (4:1) begann dieselbe Elf wie gegen den SCF. Durch die Gelbsperre von Jae-Sung Lee, der gemeinsam mit Shootingstar Brajan Gruda aus dem Mittelfeld für Offensiv-Impulse sorgte, muss Henriksen seine Startelf jetzt umbauen. Burkardt bekam zudem im Zweikampf gegen Nicoals Höfler einen heftigen Schlag gegen das Knie, gibt aber selbst Entwarnung. "Ich spüre es heute schon noch, aber es war nur ein Schlag und das wird im Laufe der Woche weggehen."

"Den Jonny in der Verfassung brauchen wir auf jeden Fall", hofft auch Zentner auf einen Burkardt-Einsatz. Die Ungeschlagen-Serie soll weiter halten und dafür setzen die 05er auf Bewährtes. "Das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, müssen wir jetzt weitermachen. Und das ist, auf uns zu schauen. Dass wir drei Punkte holen wollen im Heimspiel, ist klar." Der Trend ist klar steigend. Wenn auch die spielerische Tendenz bestehen bleibt, steht einem Favoriten-Sieg gegen die Kölner nichts mehr im Weg.