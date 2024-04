Mainz 05 und der Monat der vielen Finals

Mainz 05 steht vor entscheidenden Wochen: Im April wird sich zeigen, ob die Rheinhessen im Abstiegskampf bestehen können und der Mai doch noch zum Wonne-Monat werden kann.

Der April hat es in sich. Mainz 05 muss in diesen vier Wochen gegen Darmstadt 98, die TSG Hoffenheim, beim SC Freiburg und gegen den 1. FC Köln antreten. Besonders die Spiele gegen Darmstadt und Köln - die einzigen beiden Teams, die in der Tabelle noch hinter den Rheinhessen stehen - haben es in sich. "Das ist ein unglaublich wichtiger Monat für uns", sagte Henriksen im Interview mit SWR Sport. "Wir hoffen, dass wir einen guten April haben."

Mainz 05 spürt den 1. FC Köln im Nacken

Seit dem 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum stehen die Mainzer wieder auf dem Relegationsplatz. Das 0:0 gegen RB Leipzig war ein Achtungserfolg - und vor allem der herausragenden Leistung von Mainz-05-Keeper Robin Zentner zu verdanken.

Der Rückstand auf Bochum, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz stehen, beträgt sechs Punkte und der 1. FC Köln sitzt den Rheinhessen gefährlich im Nacken. Mainz hat nur ein mageres Pünktchen Vorsprung auf den Rhein-Rivalen. Da ist das Spiel gegen Darmstadt wie ein Finale. "Für mich ist jedes Spiel ein Finale", sagte Henriksen. "Dieses Spiel ist ein großes Finale."

Sieht man vom 1:8 gegen Bayern München ab, konnten sich die Mainzer unter Henriksens Führung stabilisieren und gelten gegen Darmstadt als Favorit. Dennoch warnt Henriksen davor, den abgeschlagenen Aufsteiger zu unterschätzen: "Darmstadt ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben das gegen Bochum gesehen, die haben einen 0:2-Rückstand aufgeholt und am Ende 2:2 gespielt."

Kann Mainz 05 die Konzentration lange genug aufrecht erhalten?

Der Final-Charakter dieser Spiele erhöht sich noch einmal dadurch, dass auch der 1. FC Köln als ärgster Konkurrent nicht nur gegen Darmstadt antritt, sondern auch gegen den VfL Bochum spielt und insgesamt das etwas leichtere Restprogramm hat.

Dafür muss Henriksen jedoch die große Herausforderung meistern, die Konzentration der Mainzer über Wochen hinweg aufrecht zu erhalten. Denn neben Einsatz und Leidenschaft ist im Abstiegskampf vor allem eines wichtig: Resilienz.

Mainz 05-Coach Henriksen will gute Stimmung verbreiten

Laut Henriksen sollte das jedoch das kleinste Problem sein: "Wir spielen Fußball, seitdem wir fünf Jahre alt sind. Das ist Fußball, das ist Leben. Darum spielen wir. Und wir können ja etwas gewinnen. Wenn wir gar nichts gewinnen können, würden wir nicht spielen."

Aus Mainzer Sicht ist also alles angerichtet für einen erfolgreichen April, an dessen Ende die Rheinhessen wenigstens den Relegationsplatz gefestigt, bestenfalls sogar zum VfL Bochum aufgeschlossen haben wollen. Dann wird sich zeigen, ob der Mai dann noch das Potenzial hat, zum Wonne-Monat zu werden.