Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist Mainz 05 in Zürich fündig geworden. Bo Henriksen übernimmt die Rheinhessen.

Der Däne Bo Henriksen soll Mainz 05 zum Klassenerhalt führen. Der 49-jährige Däne kommt vom Schweizer Super-League-Team FC Zürich zum Tabellen-Vorletzten der Bundesliga, der sich am Montag nach elf sieglosen Spielen in Serie von Jan Siewert getrennt hat. Mainz 05 hat bislang nur zwölf Punkte. Damit haben die Rheinhessen vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und neun Punkte Rückstand auf Union Berlin auf Platz 15.

Mit Henriksen setzen die 05er auf eine externe Lösung statt Benjamin Hoffmann als Cheftrainer zu installieren. Der 44-Jährige hatte im vergangenen Jahr mit der Mainzer U19 die deutsche Meisterschaft geholt. Seit Januar trainiert Hoffmann die Mainzer U23. Ob Sören Hartung und Niko Bungert Co-Trainer bleiben, ist laut Heidel noch offen. Klar ist, dass Henriksen einen Co-Trainer mitbringen wird. Nach Informationen des "kicker" soll das Michael Silberbauer sei, der zuletzt den FC Utrecht in den Niederlanden trainierte.

05er brauchen Aufbruchstimmung

Henriksen, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, will dem 05er-Team den Glauben an die eigene Stärke wieder vermitteln. "Sie sind Fußballer. Normalerweise lieben sie es, Fußball zu spielen. Aktuell lieben sie es nicht, weil sie verängstigt sind", sagte Henriksen bei seiner Vorstellung. Bis zum Spiel gegen den FC Augsburg will der neue Trainer eine Aufbruchstimmung erzeugen. "Ich sehe eine Mannschaft mit guten Spielern und Qualität, die aber kein Selbstvertrauen hat. Wir müssen mutig sein. Ich weiß, dass wir gewinnen können. Ich habe das schon oft gemacht. Ich bin noch nie abgestiegen."

Der Däne setzt stark auf Themen wie Motivation und Überzeugung an die eigenen Stärken. Hinten reinstellen und die Punkte ermauern will er im Kampf gegen Abstieg jedenfalls nicht. "Ich will Power-Fußball spielen lassen. Das Wichtigste ist aber, zu gewinnen" sagte Henriksen, der mit großer Begeisterung über seine neue Aufgabe sprach.

Mainz 05 bekommt einen emotionalen, offenen und meinungsstarken Trainer

Laut Heidel ist Henriksen "ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt". Henriksen sei es "in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen [...], Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen".

In seiner Heimat wird Henriksen aufgrund seiner impulsiven Art mitunter auch mit 05-Klublegende Jürgen Klopp verglichen. "Ich kenne ihn nicht persönlich", sagte der Däne über Klopp. "Aber es wirkt, als würden alle seine Spieler ihn lieben." Der Trainer setzt auf eine emotionale Verbindung zum Team. Das wird schon bei seinem ersten Termin als 05-Coach deutlich.

Henriksen kommt aus Zürich zu Mainz 05

Henriksen begann seine Karriere 2006 beim dänischen Drittligisten Brønshøj Boldklub, mit dem er 2010 in die zweite dänischen Liga aufstieg. Vier Jahre später wechselte er zum Zweitligisten AC Horsens und führte das Team von der dänischen Ostküste 2016 in die Superliga. Nach sechs Jahren in Horsens heuerte Henriksen für ein Jahr beim FC Midtjylland an und wurde mit dem Team 2022 dänischer Vizemeister und Pokalsieger.

Zuletzt trainierte er den FC Zürich, der aktuell auf Platz drei der Schweizer Liga steht. Allerdings hatte Henriksen bereits vor wenigen Tagen angekündigt, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Seit Dienstag ist klar: Henriksen geht schon jetzt neue Wege.