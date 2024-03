Mainz 05 siegt im Bundesliga-Kellerduell gegen den VfL Bochum. Fan-Liebling Jonathan Burkardt machte sich mit zwei Toren zum Matchwinner und zeigte sich nach Abpfiff erleichtert.

Neue Hoffnung im Abstiegskampf: Der FSV Mainz 05 gewann das Spiel gegen den VfL Bochum verdient mit 2:0 (1:0) und zieht am 1. FC Köln vorbei auf den Relegationsrang. Wie viel die drei Punkte den Rheinhessen bedeuten, zeigte sich in den Gesichtern der Spieler und des Trainerteams direkt nach Abpfiff. In diesen war verständlicherweise große Erleichterung abzulesen. Der Erfolg gegen den VfL war erst der dritte Sieg, den die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen in dieser Spielzeit verzeichnen konnte. Und für Jonathan Burkardt, den Mann des Tages, war es gar der erste Erfolg in der aktuellen Spielzeit. Die vorherigen Siege gegen Leipzig und Augsburg hatte der Fan-Liebling verletzt und erkrankt verpasst. "Deswegen war's sehr schön heute drei Punkte mitzunehmen", sagte der glückliche Doppeltorschütze nach dem Schlusspfiff am Mikrofon von SWR Sport.

Burkardt musste sich Ball vor Elfmeter erfragen

Burkardt sorgte mit seinen zwei Treffern für den verdienten 2:0-Sieg der Mainzer gegen den VfL Bochum in einer intensiven und vom Kampf geprägten Partie. Nach einer ersten Hälfte, die sich weitestgehend zwischen den beiden Strafräumen abspielte, ging in der Nachspielzeit Jae-sung Lee nach einem Zweikampf mit Bernardo im Bochumer Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck aus Freiburg wertete die Aktion als regelwidrig und zeigte auf den Punkt. Es sollte der erste Treffer von Burkardt folgen, der den Elfmeter wuchtig in das Tor der Bochumer schoss. Den Elferschuss musste sich der Torschütze aber erst erfragen. Denn erst hatte sich Burkardts Teamkollege Nadiem Amiri den Ball geschnappt. "Ich hab gesehen, er hat den Ball, hab mir aber fest vorgenommen, dass ich gern schießen würde und er hat mir den Ball überlassen", erklärte der Doppeltorschütze. "Hat zum Glück geklappt."

So wichtig das 1:0 im Kellerduell war, so erlösend war das 2:0 des Stürmers in der 71. Minute für die Fans der 05er. Der starke Lee legte eine Flanke von Anthony Caci am zweiten Pfosten quer. Burkardt musste aus drei Metern nur noch einschieben. "Das war dann doch ein einfaches Tor, weil Jae-sung sehr schön quer geköpft hat und ich nur den Fuß hinhalten musste. Einfach richtig gestanden", fasste der 23-Jährige die Szene zusammen. Trotz der beiden Tore und dem wichtigen Sieg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf bewertete er das Spiel nüchtern: "Ich habe trotzdem im Hinterkopf, dass das drei Punkte waren, die sehr wichtig sind, aber dass wir noch einige Spiele zu gehen haben, dass noch nichts entschieden ist, noch nichts vorbei ist und deswegen auch nicht überschwengliche Freude."

Henriksen lobt Doppeltorschützen als Signalspieler

Auf die Frage, ob die Energie des Mainzer Trainers Bo Henriksen an der Seitenlinie ansteckend sei, gab Burkardt zu, dass er gar nicht wisse, wo Henriksen diese Energie hernehmen würde. Und auch die Zuschauer auf der Tribüne dürften sich das gefragt haben. Der Trainer der 05er war durchgehend auf den Beinen, feuerte sein Team an und bejubelte auch die Tore ohne viel Zurückhaltung.

Nach dem Abpfiff hatte Henriksen für Burkardt einige warme Worte übrig: "Er ist ein Signalspieler", sagte der Däne nach dem Spiel zu SWR Sport und zeigte sich mit seinem ganzen Team zufrieden. Nach der herben 1:8-Klatsche gegen den FC Bayern München hat Mainz 05 nun die Lage wieder etwas beruhigt. Die Länderspielpause verbringen die Rheinhessen nun vor dem 1. FC Köln auf dem Relegationsrang. Am 30. März wird dann das Duell gegen RB Leipzig zeigen, ob die Mainzer auf den Sieg gegen Bochum aufbauen können.