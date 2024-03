Mainz 05 hadert nach Bayern-Debakel mit der Abwehrleistung

Mainz-05-Trainer Bo Henriksen und Kapitän Silvan Widmer äußerten sich nach dem 1:8 gegen den FC Bayern München und kritisierten besonders das Spiel der Mainzer gegen den Ball.

Die Kabinentür von Mainz 05 blieb nach dem Spiel lange geschlossen. Trainer und Mannschaft mussten die 1:8-Niederlage erstmal verdauen. "Wir können das zehn mal besser", meinte Mainz-Coach Bo Henriksen nach dem Spiel bei SWR Sport.

Mainz 05 zerfällt nach der Halbzeitpause

Dabei war die Leistung in der ersten Halbzeit noch relativ in Ordnung. Mit einem 1:3-Rückstand ging das Team von Bo Henriksen in die Kabine. FCB-Trainer und Ex-Mainzer Thomas Tuchel sprach von schwierigen zehn Minuten seiner Mannschaft zu Beginn des zweiten Durchgangs. Trotzdem machten die Bayern nach der Pause schnell das Tor durch Thomas Müller in der 47. Minute.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Mainzer Mannschaft komplett gebrochen. Mainz setzte bis dahin offensiv durchaus Akzente, war defensiv aber viel zu anfällig. Das Negativ-Szenario nahm seinen Lauf. Mainz-Kapitän Silvan Widmer sprach davon, dass seine Mannschaft dem Rekordmeister viel zu viel Raum gelassen habe. Außerdem hätten es die Mainzer nicht geschafft, Umschaltmomente zu kreieren. Die Mannschaft habe vor allem Probleme gehabt, die Pässe der Bayern-Offensive hinter die Mainzer Kette zu verteidigen. Man müsse insgesamt kompakter stehen und sich gegenseitig besser helfen.

Das darf uns einfach nicht passieren.

Mainz 05 begibt sich auf Fehlersuche

Der Kapitän und der Mainz-Trainer entschuldigten sich im Interview nach dem Spiel für die schlechte Leistung bei den Fans. Das Spiel soll in den kommenden Tagen analysiert werden. Die Mainzer Abwehr hatte sich zuletzt eigentlich stabilisiert. Bis auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen bekam Mainz unter Trainer Henriksen in den vergangen Partien nie mehr als ein Gegentor. Gegen die Bayern waren es acht.

Es tut mir leid für alle Fans, die mitgereist sind und sich das Zuhause anschauen mussten.

"Wir müssen einfach besser Verteidigen", sagt Mainz-Trainer Bo Henriksen. Mit dem Ball sei das Spiel seiner Mannschaft okay gewesen, aber defensiv habe seine Mannschaft extreme Probleme gehabt.

Mainz 05 will nach vorne blicken

"Wir versuchen, das Spiel so schnell wie möglich abzuhaken", sagt Silvan Widmer. Am kommenden Wochenende spielt Mainz 05 gegen den VfL Bochum. Dann wollen die Mainzer wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz holen.