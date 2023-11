Verletzungspech bei Mainz 05: Auch Onisiwo fällt aus

Der 1. FSV Mainz 05 hat erneut einen Ausfall zu beklagen. Der langjähriger Mainzer Stürmer Karim Onisiwo verletzte sich am Wochenende beim Spiel gegen Darmstadt 98.

Die Stürmernot beim 1. FSV Mainz 05 wird größer und auch das Krankenlager füllt sich weiter. Wie der Verein heute mitteilte, wird der langjährige Mainzer Stürmer Karim Onisiwo dem Team verletzungsbedingt erstmal fehlen. Beim torlosen Duell gegen den SV Darmstadt 98 zog sich der 31-jährige Österreicher eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu. Wie lange genau Onisiwo den Rheinhessen fehlen wird, steht noch nicht fest. Ausschlaggebend sei sein Heilungsverlauf, vor Dezember wird er aber nicht wieder auf dem Platz stehen, heißt es vom Verein.

Zweitschwächste Offensive der Liga

Zusammen mit Union Berlin und dem VfL Bochum stellt der 1. FSV Mainz 05 mit nur 11 Toren in 11 Spielen die zweitschwächste Offensive der Liga. Nur der Gegner vom Wochenende, Darmstadt 98, ist noch schlechter. Auch der frisch verletzte Karim Onisiwo traf bislang noch nicht den Kasten, konnte aber beim überraschenden Sieg gegen RB Leipzig (2:0) immerhin beide Treffer vorbereiten.

Zwei Langzeitverletzte im Mainzer Krankenlager

Unter den Stürmern der Mainzer ist Onisiwo jedoch nicht der einzige Verletzte. Neben Nachwuchstalent Nelson Weiper, der seit dem ersten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt (1:1) aufgrund einer Knieverletzung fehlt, warten die Fans auch auf die Rückkehr von Jonathan Burkardt. Der 23-Jährige absolvierte sein letztes Spiel vor über einem Jahr und ist erst letzte Woche wieder langsam ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Formtief bei Ajorque

Auch von den Angreifern, die Interims-Trainer Jan Siewert zur Verfügung stehen, wird nur wenig für das Punktekonto der 05-er getan. Beispielhaft für die Mainzer Offensivschwäche steht Ludovic Ajorque. Der Sturmriese, der in der letzten Saison noch zuverlässig traf, kommt in dieser Spielzeit auf nur ein Tor und befindet sich seit Saisonstart im Formtief. Beim Spiel gegen Leipzig saß er bis zur Schlussphase auf der Bank, in Darmstadt wurde er in der 66. Minute ausgewechselt.

Zwei Optionen bleiben noch

Beim nächsten Spiel gegen die TSG Hoffenheim (26.11./17.30 Uhr) müssen die Rheinhessen also auf Marco Richter oder Youngster Brajan Gruda setzen. Karim Onisiwo wird in jedem Fall nicht zur Verfügung stehen. Dem 1. FSV Mainz 05 gehen die Stürmer langsam zur Neige.