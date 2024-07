Eintracht Trier mit Gala bei Liga-Auftakt gegen Homburg

per Mail teilen

Kracher-Start für Eintracht Trier in die neue Saison der Regionalliga Südwest. Der Aufsteiger besiegte den FC Homburg überraschend deutlich vor großer Kulisse.

Im Saison-Eröffnungsspiel besiegten die Trierer den favorisierten FC 08 Homburg mit 4:1 (2:0). Mittelfeldspieler Mirko Schuster (23./40.) und Stürmer Hokon Sossah (58./84.) sorgten jeweils mit einem Doppelpack für den Sieg. Für die Saarländer traf Angreifer David Hummel zum zwischenzeitlichen 1:3 (73.).

Elfmeter-Tor bring Trier auf die Erfolgsspur

Der Aufsteiger von der Mosel machte es den Gästen aus dem Saarland von Anfang an schwer. Die Eintracht verteidigte das eigene Tor konsequent und wurde in der 23. Minute erstmals selbst offensiv aktiv. Homburg-Verteidiger Jansen brachte den Trierer Maurice Wrusch im Strafraum zu Fall, ein Elfmeter war die Folge. Mirko Schuster übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß eiskalt rechts unten.

Die knapp 5.000 Zuschauer im Moselstadion sahen eine selbstbewusst aufspielende Eintracht, die sich in der 40. Minute ein weiteres Mal belohnte. Nach einer Ecke stieg erneut Schuster am höchsten und wuchtete den Ball zum 2:0 ins Netz.

Auch Hokon Sossah wird zum Doppelpacker

Wer glaubte, dass den Trierer in der zweiten Hälfte die Kraft ausgehen würde, sah sich getäuscht. Knapp vor der Stundenmarke sorgte Sossah nach einem stark vorgetragenen Angriff für die Vorentscheidung (58.). Der Homburger Anschlusstreffer durch Hummel (73.) geriet zur Nebensache, zumal Sossah wenig später sein zweites Tor erzielte (84.). Der 25-jährige Kongolese setzte sich im Strafraum stark durch und jagte den Ball sehenswert zum 4:1 ins Homburger Tor.

Zumindest kurzzeitig grüßen die Trierer in der Tabelle vom Platz an der Sonne. Für die Trierer geht es am 3. August bei Mit-Aufsteiger FC 08 Villingen weiter (14:00 Uhr). Homburg muss seine Aufstiegsambitionen gegen die Stuttgarter Kickers untermauern.