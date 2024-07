Zwischen dem Hunsrück und Brasilien gibt es eine ganz besondere Verbindung: Viele Hunsrückerinnen und Hunsrücker wanderten im 19. Jahrhundert dorthin aus. 1824, also vor genau 200 Jahren, kamen die ersten Deutschen in Rio Grande do Sul an. Bis heute leben dort zwei Millionen deutschstämmige Brasilianer. Und dieses Jubiläum wird groß gefeiert. Zusammen mit einer Delegation aus Rheinland-Pfalz, die die ganze Woche schon in Brasilien unterwegs ist. Sabine Rappen berichtet: