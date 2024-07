per Mail teilen

Für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung. Gerade in Zeiten, in denen Hasskriminalität zuzunehmen scheint, wollen die Organisatoren des Trierer CSD ein Zeichen für buntes und vielfältiges Miteinander setzen. Die Organisatoren gehen von über 2.000 Teilnehmenden des Demonstrationsumzugs am Samstag aus, die Polizei schätzt die Anzahl auf rund 700.