Erst angeschafft, dann lästig geworden und im Tierheim abgegeben. So geschieht es mit immer mehr Hunden, Katzen und anderen Haustieren. Die Tierheime im Land sind voll und schlagen Alarm. In den Sommerferien ist die Lage besonders angespannt. Weil viele Tierbesitzer in den Urlaub wollen und nicht wissen, wohin mit dem Vierbeiner.