Die Bayern sind raus, dafür spielen noch zwei Mannschaften aus dem Südwesten im Achtelfinale des DFB-Pokals. Auf welche Gegner treffen der FCK und der VfB Stuttgart?

Gleich als erster Klub wurde der VfB Stuttgart von Losfee und Parasportlerin Denise Schindler aus der Trommel gezogen. Die Schwaben treffen im Achtelfinale auf Borussia Dortmund, ein echtes Top-Los für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. Die Teams treffen bereits am kommenden Samstag (11. November, 15:30 Uhr) in der Bundesliga aufeinander.

"Schön, dass wir ein Heimspiel haben. Anspruchsvolle Aufgabe, wir wollen was reißen im Pokal und dafür müssen wir die Dortmunder aus dem Weg räumen. Das werden wir entsprechen vorbereiten, wenn es soweit ist", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Gespräch mit SWR Sport.

Auch für den FCK gibt in der Runde der letzten 16 ein Heimspiel. Der 1. FC Kaiserslautern bekommt es im Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Nürnberg zu tun.

VfB Stuttgart schaltete Union aus

In der zweiten Runden hatte sich der VfB mit einem knappen gegen Union Berlin durchgesetzt. Matchwinner war Angreifer Deniz Undav, der in der 45. Minute das Tor des Tages erzielte.

FCK mit furiosem Sieg gegen Köln

Nach dem turbulenten Einzug ins Achtelfinale gegen den 1. FC Köln hat der FCK im Achtelfinale reelle Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht Teams. In der zweiten Liga haben beide Teams aktuell 18 Punkte auf dem Konto. Das direkte Duell in der Vorrunde entschied der FCK mit 3:1 für sich. Die nächste Runde des DFB-Pokals wird am 5. und 6. Dezember ausgetragen.

