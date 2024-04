Wird der VfB Friedrichshafen heute Deutscher Meister?

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen können heute (Dienstag) Deutscher Meister werden. Sie müssen dazu das Heimspiel am Abend ab 19 Uhr gegen den amtierenden Meister Berlin Recycling Volleys gewinnen. Wolfgang Wanner:

So nah am Titel war der VfB Friedrichshafen seit Jahren nicht mehr. Die letzte Meisterschaft liegt neun Jahre zurück. Entsprechend groß ist die Begeisterung. Die Karten für das Spiel in der heimischen Arena waren laut VfB innerhalb weniger Minuten verkauft. Auch wenn das zurückliegende Match in Berlin am Samstagabend verloren ging, die Chancen für einen Sieg heute Abend stehen nicht schlecht. In dieser Saison hat die Mannschaft von Trainer Mark Lebedew schon zwei Mal gegen die Berliner gewonnen. Und seit vergangenem November ist der VfB zuhause ungeschlagen. Gewinnen die Häfler dieses vierte Spiel der Finalserie, dürfen sie die Meisterschaft feiern. Verlieren sie, müssen sie am Sonntag zum alles entscheidenden Spiel nach Berlin reisen.