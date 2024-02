Der Tod von Weltmeister Andreas Brehme schockiert die Fußball-Welt. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen spricht im Interview mit SWR Sport über seinen verstorbenen Mitspieler.

"Totale Schockstarre", so beschreibt Thomas Hengen, Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, seine erste Reaktion auf die Nachricht von Andreas Brehmes Tod. Der Weltmeister von 1990 war in der Nacht zum Dienstag im Alter von 63 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Er hatte in seiner Bundesliga-Karriere von 1981 bis 1986 und von 1993 bis 1998 das Trikot der Lauterer getragen.

"Wenn Andi Brehme, der noch nicht so alt ist, so plötzlich verstorben ist, ist das für uns alle ein Schock. Nicht nur für uns regional als FCK, sondern für ganz Fußball-Deutschland", sagte Hengen im Interview mit SWR Sport.

Hengen schaute als Jungprofi zu Brehme auf

Hengen und Brehme standen von 1993 bis 1996 zusammen im Kader des FCK. Freud und Leid lagen in dieser Zeit in der Pfalz nah beieinander. 1996 stieg der FCK aus der Bundesliga ab, konnte aber auch den DFB-Pokal gewinnen. Im Finale in Berlin standen Hengen und Brehme, der damalige Spielführer der Roten Teufel, zusammen in der Startelf. "Er war nicht nur mein Mitspieler sondern auch mein Kapitän", erklärte Hengen.

Der FCK-Geschäftsführer habe als Jungprofi "erstmal" zum damaligen Weltmeister "hoch" geschaut. "Ich glaube, den linken Fuß hat er genutzt für harte Schüsse und den rechten tatsächlich, um genauer zu zielen", erinnerte sich Hengen an die Beidfüßigkeit des Siegtorschützen des WM-Finales 1990. Brehme sei einer der besten Außenverteidiger der Welt gewesen.

Hengen: Brehme war eine "Frohnatur"

Der 1. FC Kaiserslautern konnte mit Andreas Brehme neben dem Pokalsieg 1996 auch die sensationelle Deutsche Meisterschaft 1998 feiern. Geschäftsführer Hengen nannte Brehme "ein Aushängeschild" der Roten Teufel. Abseits des Sportlichen würdigte er Brehme im Interview als "Frohnatur". Er wäre für jeden Spaß zu haben gewesen.

Um sich angemessen von Andreas Brehme zu verabschieden, trifft der FCK laut Hengen zur Zeit Vorkehrungen für das Derby gegen den Karlsruher SC (24.2.2024, 13:00 Uhr). Man werde den Verstorbenen mit einer Gedenkminute und Trauerflor ehren.