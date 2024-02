Heimpremiere von Friedhelm Funkel verpatzt: FCK mit Klatsche gegen den KSC

Der Negativlauf des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Liga hält an: Am 23. Spieltag unterlagen die Pfälzer nach einem insbesondere in der Offensive schwachen Auftritt dem Karlsruher SC mit 0:4 (0:0).

