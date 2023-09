FCK zwischen "Wahnsinn Wurstmarkt" und dem KSC

Der 1. FC Kaiserslautern ist traditionell auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim zu Gast. Daran ändert auch das wichtige Spiel beim Karlsruher SC nichts - denn die Fans warten.

Ein Team – nicht auf dem Platz, sondern im Festzelt. An einer langen Tafel aus Biertischgarnituren arbeiten sich die Profis des 1. FC Kaiserslautern nicht an Gegenspielern, sondern an einem großen Stapel Autogramme ab. Das ist beim Wurstmarkt in Bad Dürkheim inzwischen Tradition – eine, die nicht nur bei den Fans beliebt ist. "Das ist auch für uns schön, der Austausch mit den Fans", sagt Erik Durm im Gespräch mit SWR Sport, und wischt sich die Schweißperlen von der Stirn.

Bei über 30 Grad haben Menschen in FCK-Trikots, mit roten Mützen und Schals auf Durm und seine Teamkollegen gewartet. Und der, weiß das zu schätzen. "Das ist eine Wertschätzung gegenüber dem Verein und uns Spielern. Für uns ist das auch Verpflichtung, dass wir es den Leuten mit sportlichem Erfolg zurückzahlen", sagt Durm, selbst Pfälzer. Jetzt aber muss er wirklich weiterschreiben – der Stapel Autogramme soll schließlich kleiner und alle Wünsche erfüllt werden, noch schnell einen Schluck Wasser, dann greift er wieder zum Stift.

Wurstmarkt-Nachhilfe für den Neuzugang

Neuzugang Ragnar Ache erkundigt sich nach Stationen in der Apfelwein-Hauptstadt Frankfurt und Fürth, mit seiner Brautradition erst einmal nach den Getränke-Gegebenheiten in Bad Dürkheim. "Was trinkt man hier? Wein? Ich bleib bei Wasser", sagt er und grinst. Kapitän Jean Zimmer, ebenfalls Pfälzer und sogar in Bad Dürkheim geboren, ist in der sengenden Hitze schon bei Schorle angekommen – Traubensaftschorle, versteht sich. "Für uns ist das eine Ehre", sagt er und blickt sich im Zelt um. "Wahnsinn."

Der Wahnsinn Wurstmarkt ist in der Pfalz vermutlich eines der wenigen Dinge, die auf der Beliebtheitsliste direkt neben dem FCK stehen. Am kommenden Wochenende aber müssen die Fans des Clubs, deren Herz auch für den Wurstmarkt schlägt, beides irgendwie verbinden. Am Samstag (13 Uhr) ist der FCK beim Karlsruher SC zu Gast, bis Montag soll in Bad Dürkheim noch gefeiert werden.

Besonderes Spiel in Karlsruhe

"Karlsruhe ist immer speziell. Die Rivalität hat sich über die letzten Jahre entwickelt", sagt Zimmer. "Wir sind gut gewappnet." Vorfreude auch bei Teamkollege Ache. "Derbys sind immer besonders. Da freut man sich sehr drauf, das ist eigentlich ein ganz anderes Spiel." Und dann sind die Spieler des FCK wieder ein Team – nicht auf dem Wurstmarkt, sondern auf dem Platz.