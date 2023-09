In der Nacht zum Mittwoch gibt es vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz teils kräftige Gewitter, sagt SWR-Weterexperte Karsten Schwanke. Am Mittwoch kommt dann an vielen Stellen wieder die Sonne heraus, die Temperaturen liegen aber nur noch bei 19 bis 23 Grad. Am Freitag und Samstag soll es dann aber wieder deutlich wärmer werden.