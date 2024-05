"Will neue Kraft sammeln": Friedhelm Funkel und der FCK trennen sich

Der 1. FC Kaiserslautern und Trainer Friedhelm Funkel gehen ab Sommer getrennte Wege. Doch der 70-Jährige hat noch eine Mission mit dem FCK.

"Wir haben unsere Ziele erreicht", wird FCK-Trainer Friedhelm Funkel in einer Pressemitteilung zitiert. Dennoch wird der 70-Jährige die Roten Teufel nach dieser Saison verlassen. "Die letzten Wochen waren für mich sehr intensiv und emotional. Deshalb werde ich nach dieser Saison erstmal im Kreise meiner Familie und Freunde wieder zur Ruhe kommen und neue Kraft sammeln", ließ Funkel mitteilen.

Funkel hatte den Zweitligisten am vergangenen Wochenende nach einer nervenaufreibenden Saison zum vorzeitigen Klassenerhalt geführt. Noch am Sonntag hatte Funkel bei SWR Sport seinen Verbleib offengelassen. Stellvertretend für die Mannschaft hatte sich Flügelspieler Ben Zolinski für Funkel ausgesprochen: "Ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern für die gesamte Mannschaft. Die Ruhe, die er hat, das hat sich auf die Mannschaft übertragen", sagte der 32-Jährige.

Funkel will mit dem FCK den DFB-Pokal holen

Doch Funkel hat andere Pläne: "Ich habe immer betont, dass der FCK ein Verein ist, der mir am Herzen liegt. Ich habe meine Zeit als Spieler hier sehr genossen, und es war immer ein Wunsch von mir, eines Tages als Trainer auf den Betze zurückzukehren. Der Verein, seine Fans, das alles hat eine unglaubliche Ausstrahlung und Wucht, und ich freue mich, dass ich nochmal ein Teil davon sein konnte."

Eine wichtige Mission will der Trainer jedoch noch erfolgreich zu Ende führen: Nach dem Klassenerhalt will Funkel mit dem FCK am 25. Mai den diesjährigen Branchenprimus Bayer 04 Leverkusen besiegen und den DFB-Pokal in die Pfalz holen: "Mit dem Pokalfinale in Berlin wartet zudem nochmal ein echtes Highlight auf uns, mit dem wir diese Saison beenden werden." Danach trennen sich die Wege.