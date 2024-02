Friedhelm Funkel soll den FCK vor dem Abstieg retten

per Mail teilen

Der FCK setzt nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis auf volle Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg. Mit Friedhelm Funkel übernimmt ein Trainer, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte.

Der frühere FCK-Profi hatte zuletzt 2021 den 1. FC Köln für ein paar Monate trainiert und vor dem Abstieg aus der Bundesliga gerettet.

"Ich lebe nach wie vor 100 Prozent Fußball. Und als ich zuletzt wieder mal am Spielfeldrand stand, habe ich gemerkt, dass das Kribbeln noch da ist", hatte Funkel zu seinem runden 70. Geburtstag im Dezember gesagt. "Ich schließe nicht aus, noch mal etwas als Trainer zu machen."

Funkel kommt mit reichlich Erfahrung

Zumal Kaiserslautern für den Routinier eine Herzenssache sein dürfte: In seiner aktiven Zeit bestritt er 89 Pflichtspiele für den FCK. Mit weit über 1000 Bundesliga- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler und elf Trainerstationen (in Köln zweimal) kennt Funkel das Geschäft so gut wie kaum ein anderer.

Der FCK steht mit 21 Punkten auf Relegationsrang 16. Neben dem Kampf um den Klassenerhalt hat Funkel mit den Roten Teufeln noch die Chance auf den ersten Titel seiner Trainer-Laufbahn: Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Kaiserslautern auf Borussia Mönchengladbach oder den 1. FC Saarbrücken.