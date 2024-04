per Mail teilen

Datum: Montag, 20. Mai 2024 Beginn: 12:00 Uhr

Einlass: 12:00 Uhr Ort: Neues Schloss

Schlossplatz

70173 Stuttgart

Lageplan Eintritt: frei

Feiern und tanzen mit KiKANiNCHEN, der Maus, Tigerente & Co. Am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, präsentiert der SWR als Mitglied der ARD den ARD Familientag in Stuttgart. Er findet im Rahmen des SWR Sommerfestivals 2024 statt und ist für das Festival und den SWR eine Premiere: Von 12 bis 18 Uhr gibt es auf der großen Bühne auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Ehrenhof des Neuen Schlosses ein buntes und vielfältiges Programm zum Mitmachen und Erleben für die ganze Familie.

Großes Programm für die kleinen Fans in Stuttgart