92.000 Gäste aus allen Altersgruppen erlebten den SWR in seiner ganzen Vielfalt. Ein Tatort und drei Konzerte auf großer Bühne und vor großartiger Kulisse – zum elften Mal feierten der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Schlossplatz ein viertägiges Fest.

Spiel, Spaß und gute Laune

75.000 Gäste tummelten sich tagsüber auf dem Festivalgelände bei zahlreichen kostenlosen Mitmach-Aktionen, Livesendungen und jeder Menge Livemusik. Auch die Abendveranstaltungen waren bestens besucht: Insgesamt 13.000 waren es bei der SWR Tatort-Premiere, beim DASDING Radau & Rabatz Klub, bei SWR1 Pop & Poesie in Concert und dem SWR4 Open Air. Mit Lea, Joris und Milow klingt das viertägige Festival aus. Ein Teil der Einnahmen des SWR3 Konzerts kommt auch in diesem Jahr der Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank zugute.

La La La mit Lea

Dauer 4:07 min La La La mit Lea Lea zeigt Cora am Kinderklavier, wie sie einen Song komponiert.

Viele aus dem Radio und Fernsehen bekannte Stimmen und Köpfe konnte man über das lange Pfingstwochenende wieder in Stuttgart auf dem Schlossplatz treffen. Stephanie Haiber, Florian Weber, Tatjana Geßler und Jürgen Hörig (SWR Fernsehen), Stefanie Anhalt, Petra Klein (SWR1), Stefanie Czaja (SWR4), Kemal Goga, Sebastian Müller (SWR3) und viele andere mehr gaben Einblick in ihre Arbeit.

Unterwegs mit den Kinderreportern

Dauer 4:31 min Unterwegs mit den Kinderreportern Hinter die Kulissen schauen: Die SWR Kinderreporter konnten auf dem SWR Sommerfestival einen Tag lang in die Rolle eines Journalisten schlüpfen. Ausgestattet mit Kamera und Mikrofon, machten sie sich auf ins Getümmel.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich aber auch in vielfältiger Form selbst als Medienschaffende probieren: Und dabei auch hautnah erleben, wie die reale und die digitale Welt inzwischen ganz selbstverständlich ineinandergreifen. Sympathisch und nahbar präsentierten sich auch die Stuttgarter Tatort-Kommissare Richy Müller und Felix Klare – zuerst beim Meet & Greet mit den Gewinner*innen von 30 Medienpartnern aus dem ganzen Land und anschließend auf der großen Festivalbühne.

Lachflashs & Actionstunts am Set

Dauer 4:10 min Lachflashs & Actionstunts am Set Festival-Reporterin Cora hat vor der großen Tatort-Premiere die Möglichkeit, die beiden Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) zu interviewen.

Genauso, wie die SWR Tatort-Premiere sorgten auch alle anderen Abendveranstaltungen für einmalige Erlebnisse. Mit der Premiere der "Wünsch-Dir-was"-Staffel von Pop & Poesie in Concert schloss am Samstag (8.6.) gleich noch eine gelungene Premiere an. Als Special Guest trug Dominik Kuhn, bekannt als "Dodokay", mit einer schwäbischen Interpretation des Elton John Hits "Don’t let the sun go down on me" bei. Am Sonntag (9.6.) eroberten Ben Zucker, Feuerherz und Vanessa Mai die Herzen des Publikums.

Ihre kriminellste Aktion