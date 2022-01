Festival-Abschluss mit Joris, Milow und Lea

Den Pfingstmontag richtig abfeiern, SWR3 machte es möglich: Die Popwelle brachte die Musiker Joris, Milow und Lea auf die große Bühne vor dem Neuen Schloss in Stuttgart.

Party im Regenponcho

Der Montagabend begann mit Lea und ihrem Song "I W W U S". Unterstützt wurde die junge Sängerin vom gut gelaunten Stuttgarter Publikum, das sich von ein paar Regentropfen nicht die gute Stimmung nehmen ließ. Tanzen macht im Regenponcho schließlich genauso viel Spaß. Milow trat gegen 19:30 Uhr auf und überraschte das Publikum: Der Sänger stand nicht auf der Bühne, sondern begann das Konzert inmitten seiner Fans. Mit Hits wie "Ayo Technology", "You Don't Know" und "Howling At The Moon" sorgte er für absolute Gänsehautstimmung. Der abschließende Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Sänger Joris. Er überzeugte mit seiner charmanten Art, souveränen Performance und selbstgebauten Instrumenten. Zwischenzeitlich durften auch die Herzenssache-Kids auf die Bühne. Ein Moment, den sie sicher nicht so schnell vergessen werden. Joris beendete das SWR Sommerfestival mit seinem bekannten Hit "Herz über Kopf".

Ganz große Gefühle mit Lea, Milow und Joris

Staraufgebot für einen guten Zweck

Wer sich ein Ticket für das SWR3 Konzert gekauft hat, hat gleichzeitig etwas Gutes getan. Ein Teil der Einnahmen kommt der Kinderhilfsaktion Herzenssache von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank zu Gute.

Eindrücke vom SWR3 Tag