Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz rocken den Schlossplatz

Am Pfingstsonntag gehörte ab 19 Uhr die Bühne vor dem Neuen Schloss Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz. Zahlreiche Fans feierten ausgelassen und trotzten dem wechselhaften Wetter.

Großartige Stimmung vor dem Neuen Schloss

Den Abend begann die Band Feuerherz mit dem Song "Tu's noch mal". Begleitet wurden die gut gelaunten Jungs vom textsicheren Publikum. Die Bestuhlung des Schlossplatzes erwies sich als überflüssig: Als gegen 20 Uhr Ben Zucker auf die Bühne kam, tanzten die Fans bereits ausgelassen. Der abschließende Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Sängerin Vanessa Mai. Kurzerhand holte sie einen sichtlich überwältigten jungen Fan zum Mitsingen auf die Bühne. Vanessa Mai überzeugte mit ihrer Performance von Hits wie "Wolke 7" und "Ich sterb für dich". Auch das teils wechselhafte Wetter zur späteren Stunde konnte die Stimmung nicht trüben. Danke Stuttgart, was für eine wilde Party!

Fernsehübertragung

Sie haben das Konzert verpasst? Kein Problem! Das Konzert vor dem Neuen Schloss wurde aufgezeichnet und wird am Samstag, den 6. Juli 2019 im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

Das war der SWR4 Tag

Die Künstler beim SWR4 Konzert

Das große SWR4 Open Air präsentierte die 26-jährige Schlagersängerin Vanessa Mai, die 2018 bereits ihr fünftes Studioalbum "Schlager" veröffentlichte. An ihrer Seite war Sänger Ben Zucker, der in diesem Jahr mit seinem Album "Na und?! Sonne!" den Soundtrack des Sommers lieferte. Mit Hits wie "Verdammt guter Tag", "In meinen Träumen ist die Hölle los" und "Wenn du nicht Stopp sagst" singt und tanzt sich die "Schlager-Boygroup" Feuerherz seit 2014 in die Herzen ihrer Fans. Nach "Verdammt guter Tag" (2015) und "Genau wie du" (2016) veröffentlichte die Band in diesem Jahr ihr drittes Album "Feuerherz".