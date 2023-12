Auch in Staffel 2 von „DOWN THE ROAD – Eine ganz besondere Abenteuerreise” begibt sich Ross Antony mit sechs jungen Menschen mit Down-Syndrom auf einen ganz besonderen Roadtrip.

Staffel 2: Sechs neue Folgen ab 2. Dezember 2023 in der ARD Mediathek!

Nach dem Erfolg der ersten Staffel (alle Folgen gibt’s immer noch in der ARD Mediathek) begeben sich noch einmal sechs jungen Menschen mit Down-Syndrom auf eine ganz besondere Abenteuerreise. Und wieder mit dabei: Ross Antony! Als Reiseleiter begleitet er die Protagonisten auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Ob im Zug, auf Partys oder tief unter der Erde: Gemeinsam Herausforderungen meistern und die Flucht aus dem durchstrukturierten Alltag stehen dabei neben jeder Menge Spaß an erster Stelle. Alle sechs Folgen der SWR Reality-Serie "Down the Road - Die Abenteuerreise" sind ab dem 2. Dezember 2023 in der ARD Mediathek verfügbar.

Lachen, weinen, tanzen – Doku-Papa Ross Antony ist bester Freund und emotionale Stütze zugleich

Dieses Mal machen sich Katharina, Daniel, Leonie, Tilman, Lea und Jascha erstmals ohne ihre Familien und fernab ihres sonst so durchstrukturierten Alltags auf den Weg. Sie alle wollen eigenständiger werden, Freiheit und Unabhängigkeit erleben. Immer an ihrer Seite: Ross Antony, der für seine Schützlinge stets ein offenes Ohr hat.

Auch in dieser Staffel muss sich die Crew auf ihrer zwölftägigen Reise durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wieder einigen spannenden Challenges stellen. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Besuch in der Falkensteiner Wasserhöhle sowie eine Kanufahrt auf der Mosel. Ein prominenter Besuch von Choreografin und Schauspielerin Nikeata Thompson in Bad Kreuznach, die sogar einen kleinen Tanz mit der Truppe einstudiert, sorgt mitunter für einen der Überraschungsmomente.

Ross Antony trifft Protagonisten aus Staffel 1 – exklusive Einblicke in Staffel 2!

Wie sehr dieser Roadtrip die Beteiligten verändern kann, das hat das große Wiedersehen mit den Reisenden der ersten Staffel gezeigt! Neben Highlights aus 2022 hält Ross für seine Gruppe eine Überraschung parat: Exklusive Einblicke in Staffel 2!