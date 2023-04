per Mail teilen

Sie kann tanzen, sie kann singen und sie kann schauspielern. In Belgien ist sie schon ein Superstar - jetzt erobert Camille Dohnt Deutschland!

SWR Manfred H. Vogel

Steckbrief

Geburtstag 12. Juni 2001 Geburtsort Wevelgem, Belgien Sternzeichen Zwilling Haarfarbe blond Augenfarbe blau Debütsingle "Vuurwerk" (2021), erste deutsche Single "Feuerwerk" (2023) Beruf Sängerin, Schauspielerin

Wissenswertes über Camille Dhont

#LikeMe: Schauspielerin in belgischer Jugendserie

Camille ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie spielte von 2019 bis 2023 in der Jugendserie #LikeMe die Rolle der Camille van Beem. Bereits dort konnte sie ihr musikalisches Talent beweisen – es war eine Musikserie, in der in jeder Folge zwei Coversongs performt wurden.

#The Masked Singer: Gewinnerin als "Sexy Katze" Miss Poes

2022 gewann Camille Dhont die zweite Staffel der belgischen Ausgabe der TV-Show "The Masked Singer". Als "Miss Poes" -- oder in der englischen Übersetzung als "Miss Kitty" -- setzte sie sich unter insgesamt 12 Teilnehmern durch. Mit ihrem sexy Katzenkostüm samt pinker Krone und blauem Glitzerkleidchen und natürlich mit ihrer starke Stimme konnte Camille durchweg Jury und Publikum überzeugen!

#Kampf gegen Mobbing

Camille Dhont setzt sich für weniger Mobbing in Schulen ein. Zu diesem Thema hat sie ihrem Song "Diamant" geschrieben, der den Menschen Mut machen soll, die Personen zu sein, die sie sein wollen – ganz egal, was andere sagen.

#Premiere bei der Beatrice Egli Show: Camilles erster TV-Auftritt in Deutschland

Bei der "Beatrice Egli Show" am 15.04.2023 tritt Camille das erste Mal in einer deutschen TV-Show auf. Mit ihrem neuen und ersten deutschen Song "Feuerwerk" startet die junge Belgierin damit ihre Gesangskarriere in Deutschland. Der Song "Feuerwerk" ist die deutsche Version ihrer Debütsingle "Vuurwerk", die 2021 erschienen ist.

#Songwriterin

Camille Dhont spielt Klavier und schreibt selbst Songs. Mit nur 10 Jahren schrieb sie bereits ihren ersten Song gemeinsam mit ihrem Vater, der ein Musikproduzent ist.