Wärmepumpe: Darum ist sie bei uns teurer als im Ausland

Wärmepumpen sind in Deutschland teurer als nötig. Gründe sind u.a. der Fachkräftemangel und gut gemeinte Förderungen, die falsche Anreize setzen.

Wärmepumpen gelten als Schlüssel der Energiewende, sind aber in Deutschland viel teurer als woanders. In dieser Folge des Plusminus Podcasts zeigen die beiden Hosts Anna Planken und David Ahlf, wie Fehler der Regierung Kosten treiben und fragen: Warum geht es im Ausland so viel billiger? Ein Blick auf Förderchaos und Verunsicherung.

